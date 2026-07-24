Размещать парковки для фур под ж/д мостами запретили в России

МЧС запретило размещать электрокары и стоянки фур под ж/д мостами

В России вступил в силу приказ МЧС, который меняет правила для стоянок под железнодорожными мостами и эстакадами. Документ, начавший действовать с 10 июля, запрещает размещать там грузовики на газу, электромобили, а также пожаро- и взрывоопасные объекты.

Как пояснили в пресс-службе МЧС, эти поправки касаются безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры. По сути, их приняли, чтобы сделать нормативную базу в этой сфере более четкой и современной.

Кстати, в том же приказе прописали и другие нововведения. Например, теперь установлены жесткие требования к пределам огнестойкости опор и пролетов эстакад с мостами. Плюс ужесточили нормы для самих зданий на станциях высокоскоростных магистралей – теперь при их строительстве обязаны применять более безопасные с точки зрения пожаров материалы.

Кроме того, в документе детально прописано, что должно обеспечивать беспрепятственную работу пожарных расчетов. Причем это касается даже удаленных и труднодоступных участков, где доступ к огню и так осложнен.

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