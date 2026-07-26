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Этот седан поставил мировой рекорд по дальности пробега на одном баке

Geely Galaxy A7 установил новый рекорд Гиннесса, проехав 2608 км на одном баке

Книга рекордов Гиннесса официально подтвердила: седан Geely Galaxy A7 проехал 2608,36 километров без дозаправки. Удалось побить предыдущее достижение в 2360 км.

Geely Galaxy A7
Geely Galaxy A7

Маршрут получился непростым – машина шла и по горным серпантинам, и по скоростным трассам, и по загруженным городским улицам. Для компании это уже не первая подобная победа.

Geely Galaxy A7
Geely Galaxy A7

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Год назад, в июне, Galaxy A7 покорил 2150,1 км при жаре до 39 градусов. А уже в июле того же года японские тесты зафиксировали рекордно низкий расход – лишь 2,47 литра на 100 км.

Сердце автомобиля – гибридная система EM AI Super Hybrid 2.0. Бензиновый двигатель внутреннего сгорания имеет термический КПД 47,26% – это самый высокий показатель среди всех серийных машин в мире. В паре с ним работает гибридная трансмиссия с энергоэффективностью 93,1%. Управляет всей силовой установкой искусственный интеллект, который, кстати, дополнительно урезает расход топлива на 15%.

Ранее «За рулем» рассказывал о попытках нелегально вывезти топливо из Казахстана на фоне дефицита.

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Источник:  Российская газета
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