Сотни водителей пытались вывезти топливо из Казахстана

Из Казахстана с начала июля более 1,3 тыс. раз пытались вывезти ГСМ

За последние три недели, с 1 по 21 июля, в пунктах пропуска на границах Казахстана были зафиксированы 1342 попытки незаконного перемещения горюче-смазочных материалов суммарным объемом более 112 тонн. Такую статистику приводит Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.

Министр внутренних дел страны Ержан Саденов отмечал, что с начала 2026 года, то есть за шесть месяцев, на границах были пресечены только 593 аналогичных инцидента. Таким образом, водители стали чаще пытаться нелегально вывезти топливо, используя огромные баки и скрытые канистры.

«За рулем» ранее рассказал, что в России готова инфраструктура для проверки ОСАГО по камерам.

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