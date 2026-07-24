В России готова инфраструктура для проверки ОСАГО по камерам

НСИС и ГАИ обменялись данными, чтобы проверять наличие ОСАГО по камерам

Глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин объявил о полной готовности новой инфраструктуры. НСИС и ГИБДД наладили обмен сведениями, что открывает дорогу к автоматической фиксации отсутствия страховки у водителей.

Правда, ловить будут не всех подряд. Система, по задумке, станет сверять данные только с теми автомобилистами, которые уже успели нарушить правила дорожного движения. Просто так, в потоке, проверять каждого не станут – речь идет о целевом подходе.

Какое наказание грозит? За езду без полиса сейчас выписывают штраф в 800 рублей. А вот если попался повторно, сумма вырастает до солидных 3-5 тысяч рублей. Причем закон тут на стороне водителя: статья 12.37 КоАП РФ запрещает штрафовать за одно и то же нарушение чаще одного раза в сутки.

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