Эти иномарки с льготным утильсбором сейчас можно купить в РФ: модели и цены

В Россию привезли новые Toyota, Kia и Renault мощностью до 160 л.с.

В Российской Федерации заметно вырос покупательский интерес к автомобилям мощностью не более 160 лошадиных сил, которые ввозятся по механизму параллельного импорта. Представители сразу нескольких крупных дилерских сетей поделились этой информацией с порталом Autonews.ru. Причина популярности проста: такие машины попадают под льготный тариф утилизационного сбора, что делает итоговую цену для клиента гораздо привлекательнее.

Продавцы отмечают: в данной категории традиционными бестселлерами остаются Mazda CX-5, Skoda Superb и Kia Seltos. Впрочем, некоторые компании стараются расширять список «льготников» по утильсбору, предлагая клиентам менее привычные модели. Корреспондент Autonews.ru, притворившись обычным покупателем, объехал несколько столичных автосалонов, чтобы выяснить, какие же необычные новинки с моторами до 160 «лошадей» появились на рынке.

Как изменились правила утильсбора

Новый порядок расчета утилизационного сбора заработал с 1 декабря 2025 года. Теперь сниженные ставки действуют исключительно для машин, чья мощность двигателя не достигает 160 л. с. Если же отдача агрегата выше, транспортное средство попадает под коммерческий тариф, что увеличивает размер платежа в разы.

Kia K3 из Китая: премиум без подогревов

Речь идет о машине для китайского рынка, а именно о седане Kia K3 2026 модельного года в версии Premium. Техническая начинка включает 1,5-литровый мотор (115 л. с.), вариатор и передний привод. Оснащение порадует покупателя: здесь и камера заднего вида, и цифровая приборка, и климат-контроль. В шоуруме компании Peleton такой автомобиль предлагают за 3,1 млн рублей.

Правда, есть один любопытный нюанс: подогревы сидений отсутствуют полностью. Впрочем, в салоне за небольшую доплату эту опцию могут установить. Сами дилеры утверждают, что спрос на «трешку» очень высокий, и летом 2026 года он резко подскочил.

Toyota Corolla с обилием электронных помощников

До России наконец-то добрался обновленный седан Toyota Corolla в китайской версии, дебютировавшей на прошлогоднем автосалоне в Гуанчжоу. Главное внешнее изменение – передняя часть, стилизованная под Prius. Под капотом стоит гибрид на базе 1,8-литрового «атмосферника» мощностью 98 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод – передний.

Сейчас новинку можно приобрести лишь в одной комплектации. Внутри – кожаный салон, однозонный климат-контроль, камера, адаптивный круиз и большой набор водительских ассистентов. Эксклюзивным продавцом выступает дилерская сеть «Рольф», установившая ценник в 3 590 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR: версия Sharp

В крупные дилерские центры поступили свежие партии «льготных» кроссоверов Volkswagen Tharu XR 2026 года. В частности, в московском Peleton машину привезли в новой комплектации Sharp. Ее фишки – панорамная крыша, беспроводная зарядка и двухзонный климат-контроль. К тому же продавцы хвалят модель за классический шестиступенчатый автомат.

Цена такого авто – 3 млн рублей. Важный момент: доступен только передний привод. Полноприводные версии, по словам дилеров, возить в страну стало абсолютно невыгодно.

Renault Duster и Suzuki Jimny: новинки на механике

В России снова начали продавать кроссоверы Renault Duster третьего поколения. Ранее их завозили единичными экземплярами, но те давно разошлись. Теперь модель доступна в разных комплектациях, причем впервые на рынке появилась версия «на ручке» – с шестиступенчатой механической коробкой. Такой автомобиль нашелся в ДЦ «Независимость». Самая доступная модификация оснащена тканевым салоном, кондиционером, камерой и круиз-контролем. Стоимость – 4 млн рублей. Двухпедальная версия дороже примерно на 100 тысяч.

Еще один интересный вариант – Suzuki Jimny индийской сборки. У него 1,5-литровый мотор мощностью 105 л. с., пятиступенчатая механика и полный привод. Это оптимальный набор для тех, кто ищет компактный, но проходимый автомобиль.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, можно ли доверить подбор автомобиля искусственному интеллекту.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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