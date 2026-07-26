Цена Нивы, динамика спорткара: представлен новый крутой универсал

На рынок Китая вышел универсал Lynk＆Co 07 GT с ценой 1,82 млн рублей

Lynk&Co 07 GT официально поступил в продажу в Поднебесной. Речь идет о спортивной машине, которую местные производители не стесняются сравнивать с BMW M5 Touring. Да, по мощности он уступает баварцу – но цена куда приятнее. За новинку просят минимум 157 800 юаней. Если перевести в рубли, это около 1,82 млн. Для контраста: обычную Lada Niva Sport сейчас предлагают за 1,7-1,75 млн без каких-то скидок.

Lynk&Co 07 GT

Что интересно, в основе всех модификаций Lynk&Co 07 GT лежит гибридная система на базе 1,5-литрового турбомотора в паре с 3-ступенчатой трансмиссией. Базовая версия довольствуется одним электродвигателем, что выдает 402 л.с. А вот топовая, с двумя электромоторами, выдает уже 530 л.с. – неплохой скачок, правда?

Динамика тоже впечатляет. Версия с полным приводом берет сотню меньше чем за 4 секунды. У M5 Touring этот показатель – 3,6 с при 727 «лошадях». Запас хода у китайца – до 1422 км, из которых 200 можно проехать на электричестве. Причем адаптивная подвеска с гидравликой идет уже в базе, а за доплату можно взять магнитореологическую.

Lynk&Co 07 GT

По габаритам 07 GT – типичный большой универсал: 4846 мм в длину, ширина 1900, высота 1485, а колесная база – 2843 мм. Багажник на 614 литров – не рекорд, но весьма достойно.

Внешность у него подчеркнуто спортивная: низкая посадка, профиль как у заряженного хэтчбека, ну и огромный карбоновый спойлер. Заявлено, что на скорости он создает больше 50 кг прижимной силы – отличный показатель.

Интерьер Lynk&Co 07 GT

Внутри – полный фарш. Передние кресла, конечно, спортивные: настраиваются электрически, плюс есть массаж с вентиляцией. Развлекательная часть построена вокруг аудиосистемы Harman Kardon с 23 динамиками и мощностью 1600 Вт, проекционного дисплея на 95 дюймов, 15,4-дюймового сенсорного экрана и приборной панели на 10,2 дюйма.

На деле это настоящий компьютер на колесах. Комплекс безопасности включает 26 датчиков и лидар прямо на крыше. Благодаря этому универсал может взять на себя управление в разных ситуациях: обгон, уход от столкновения, автоматическая парковка – и это не маркетинговая болтовня, а реально реализованные сценарии.

Ранее «За рулем» уже сравнивали, как китайские бренды пытаются догнать немецких грандов.

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