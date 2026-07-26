У кроссовера на ходу отвалился мотор, но он продолжил ехать: как это возможно?

Электрокроссовер BYD Tang в Китае продолжил движение после потери заднего мотора

Социальные сети Китая взорвал случай, произошедший с электрическим кроссовером BYD Tang. Машина не просто преодолевала последствия мощного ливня – она делала это с практически отвалившимся задним силовым агрегатом.

На опубликованных фото и видео заметно, что узел больше не держится на штатных опорах. По сути, он просто висел на высоковольтном кабеле и болтался при движении. Выглядело это довольно сюрреалистично.

Всему виной, как выяснилось, жесткий контакт с дорогой. По предварительной версии, во время проезда глубокой лужи автомобиль налетел днищем на какое-то скрытое водой препятствие. Удар оказался такой силы, что крепеж заднего электромотора не выдержал и его буквально вырвало.

Причем, что самое интересное, кроссовер и не думал останавливаться. Секрет живучести прост: речь идет о полноприводной модификации Tang с двумя моторами. Передний электродвигатель остался полностью исправен, вот он и вытянул всю поездку, пока сзади висела оторванная конструкция.

Представители BYD уже вышли на связь с хозяином пострадавшего авто и успели изучить его состояние. Впрочем, в компании пока помалкивают о деталях. Остается лишь гадать, насколько серьезен ущерб, в какую сумму выльется ремонт и признает ли вообще страховая фирма этот инцидент страховым случаем. Покроют ли затраты на восстановление – пока открытый вопрос.

Почему водители всё чаще выбирают гибриды, а не электромобили — «За рулем» уже рассказывал.

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