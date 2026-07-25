Почему российские водители чаще выбирают гибриды, чем электромобили

Эксперт Сумароков: почему россияне выбирают гибриды, а не электромобили

Потребители все активнее присматриваются к гибридным автомобилям – и дело тут не только в экологичности. На деле, подключаемые гибриды обходятся заметно дешевле «чистых» электрических машин, и это видно невооруженным глазом, рассказал д оцент департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков . Дело в размере батарей: у гибрида емкость аккумулятора обычно составляет около 20 кВт·ч, что примерно в три раза меньше, чем у стандартного электрокара. Поэтому такой автомобиль лишь немного дороже бензинового, а в эксплуатации он даже выгоднее.

Хотя запас хода на электротяге у гибридов ограничен – как правило, не больше 60-70 км, – возможность в любой момент переключиться на бензин снимает главный страх владельцев электромобилей. Беспокойство по поводу внезапно севшей батареи попросту исчезает. Кстати, для автопроизводителей гибриды куда привлекательнее: их маржинальность сопоставима с обычными бензиновыми машинами, тогда как многие электромобили остаются убыточными. Маленький аккумулятор – это еще и меньшие производственные издержки плюс возможность активнее задействовать наработанные цепочки поставок и инженерную экспертизу.

В России интерес к гибридам во многом объясняется топливной ситуацией. Причем это скорее вынужденная мера или временное решение, нежели дань моде или устойчивый долгосрочный тренд. К слову, мировые тенденции тоже не гарантируют гибридам вечной популярности – есть все признаки, что увлечение может оказаться недолгим.

По мере расширения производства и внедрения новых химических составов цены на аккумуляторы падают, и этот процесс продолжится. Электромобили, вероятно, станут значительно доступнее нынешних версий, в том числе благодаря китайской конкуренции, а сеть зарядных станций будет только расширяться. По оценкам экспертов, гибриды будут доминировать на рынке примерно до 2030 года, но затем их продажи стабилизируются и в итоге пойдут на спад, уступая место полностью электрическому транспорту, рассказал Сумароков.

Ранее «За рулем» подробно разбирал причины и последствия топливного кризиса для автомобилистов.

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