Эти кроссоверы покупают сами китайцы

Какие кроссоверы предпочитают в КНР: топ-5 моделей

Ассоциации дилеров CADA и профильный институт CPCA подвели итоги регистраций новых легковых автомобилей в Китае за первые шесть месяцев 2026 года. На основе этих данных был сформирован топ-10 самых продаваемых кроссоверов. Интересно, что две модели из списка впоследствии стали техническими донорами для российской марки Volga. Мы рассмотрим первую пятёрку лидеров.

1-е место: Tesla Model Y — бессменный фаворит

Американский электрокар, собираемый на заводе в Шанхае, несмотря на регулярную критику в адрес устаревающих технологий, продолжает удерживать симпатии китайских покупателей. За полугодие Model Y обзавелась 172 513 новыми владельцами.

Цены в Китае варьируются от 263,5 до 313,5 тыс. юаней (3,05–3,6 млн руб.). Габариты: 4797×1920×1624 мм, колёсная база — 2890 мм. Доступны две батареи (62,5 и 78,4 кВт·ч), запас хода по циклу CLTC — от 593 до 821 км, мощность — 299–450 л.с.

2-е место: Li Auto i6

Эта модель, недавно появившаяся и на белорусском рынке, столкнулась на старте с дефицитом производственных мощностей, но быстро нарастила выпуск. С января по июнь дилеры передали клиентам 120 443 экземпляра.

В базе i6 предлагается за 249,8 тыс. юаней (2,9 млн руб.), но с полным набором опций (полный привод, 21-дюймовые колёса, потолочный экран, фаркоп, премиум-акустика) цена поднимается до 282,9 тыс. юаней (3,25 млн руб.). Размеры: 4950×1935×1670 мм, база — 3000 мм, пятиместный салон. Заднеприводная версия выдаёт 340 л.с., полноприводная — 544 л.с. Батарея на 87,3 кВт·ч обеспечивает 660–720 км пробега.

3-е место: Geely Atlas IV

Единственный представитель с ДВС в первой тройке, он же прототип российской Volga K40. Тираж за полгода составил 110 621 автомобиль. Стоимость в Китае — 99,9–129,9 тыс. юаней (1,15–1,5 млн руб.).

Габариты — 4730×1910×1700 мм, база — 2785 мм. Моторная гамма: 1,5-литровый турбо (181 л.с.) с 7-ступенчатым «роботом» либо 2-литровый (218 л.с.) с тем же автоматом. Привод — только передний.

4-е место: Xiaomi YU7

Кроссовер от известного производителя смартфонов активно позиционируется как конкурент Model Y, однако уступает ей в объёмах продаж — во многом из-за ограниченных мощностей пекинского завода. За полугодие реализовано 104 559 единиц.

Ценовой диапазон — 233,5–389,9 тыс. юаней (2,7–4,5 млн руб.). Размеры: 4999×1996×1608 мм, база — 3000 мм. Мощность варьируется от 320 до 1003 л.с. в зависимости от числа моторов и типа привода. Три варианта батарей: 73, 96,3 и 101,7 кВт·ч, запас хода — 643–835 км.

5-е место: Fang Cheng Bao Ti7 (он же BYD Ti7)

Замыкает пятёрку модель от суббренда BYD. В Китае её выбрали 94 417 человек. Цены на внутреннем рынке — 179,8–239,8 тыс. юаней (2,1–2,75 млн руб.).

Габариты: 4999×1995×1865 мм, база — 2920 мм, пятиместный салон (на экспорт доступен трёхрядный вариант). Доступны две силовые схемы:

— чистый электромобиль: 408–700 л.с., батареи 92–105,7 кВт·ч, запас хода 675–755 км;

— подзаряжаемый гибрид: 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.) в паре с одним (272 л.с.) или двумя (суммарно 490 л.с.) электромоторами. Батареи на 26,6 или 35,6 кВт·ч дают 135–200 км чисто электрического хода.

О кроссовере Chery с запасом хода 600 км «За рулем» уже рассказывал.

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