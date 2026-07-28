12,3-дюймовый экран и запас хода 600 км: что известно о новом кроссовере Chery

Chery анонсировала новый кроссовер Fulwin T7: его бензиновая версия появится в РФ

Chery выводит на рынок электрический кроссовер Fulwin T7. Модель получит и бензиновую версию – ее в России станут продавать под именем Tenet Plus L6.

Серия Fulwin стартовала в Китае еще в 2023 году и с тех пор оформилась в самостоятельный бренд. Сейчас в нее входят 12 гибридных и полностью электрических машин, и грядущий T7 пополнит этот список.

За пределами Китая тот же автомобиль известен как Lepas L6 EV. Это среднеразмерный кроссовер, который уже появился в Таиланде по цене 769,9-829,9 тыс. батов – примерно 1,78-1,92 млн рублей. Для российского рынка адаптируют модификацию с ДВС под названием Tenet Plus L6.

Внешность и размеры кроссовера

Разрешение на массовое производство Fulwin T7 в Китае выдали в мае текущего года. Внешне машина повторяет Lepas L6 EV: полностью закрытая передняя часть с острыми треугольными секциями головного света и спортивным бампером.

Сзади установлен единый монофонарь. Ручки дверей сделали традиционными, а в оснащение включили радар миллиметрового диапазона и черные колесные диски.

Точные габариты составляют 4570 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1694 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. Для сравнения, электрическая версия оказалась на 17 мм длиннее, на 10 мм уже и на 2 мм выше популярного в России Tenet T7. Бензиновый же Tenet Plus L6, напротив, короче электрокара на 16 мм и ниже на 13 мм. Выбор дисков предусмотрели трех размерностей: 17, 18 и 19 дюймов.

Технические характеристики и салон

Fulwin T7 приводит в движение 242-сильный электромотор на передней оси. Тяги хватает, чтобы разогнаться до сотни за 7,9 секунды, а предельная скорость достигает 180 км/ч.

Полного заряда батареи, по данным CLTC, должно хватить более чем на 600 км пробега. Зарядить аккумулятор с 30 до 80% можно всего за 20 минут. Точную емкость производитель пока не называет, но у тайского Lepas L6 EV стоит батарея на 67,08 кВт·ч.

Интерьер Fulwin T7 еще не демонстрировали, но скорее всего он повторит оформление Lepas L6 EV. Там центральное место занимает 12,3-дюймовый дисплей с портретной ориентацией, дополненный цифровой приборной панелью и селектором трансмиссии за рулем. Из прочего оснащения – акустика Sony с восемью динамиками, панорамная крыша и семь подушек безопасности.

Старт продаж и вариант для России

В ближайшее время кроссовер откроют для «слепого» предзаказа – такую практику часто используют китайские компании, чтобы оценить спрос без объявления финальной цены.

Напомним, что «близнец» модели под именем Lepas L6 уже продается в Таиланде и вскоре появится в других странах, включая Австралию.

Российским покупателям предложат бензиновый вариант на той же платформе – Tenet Plus L6. Под капотом окажется 1,5-литровый ДВС мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом. Машину будут собирать в комплектациях «Элегант» и «Ультра».

Ранее «За рулем» рассказывал о другой интересной китайской новинке - Tenet T8.

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