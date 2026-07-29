Китайский суперседан с «босс-режимом» вышел на домашний рынок

В Китае начались предпродажи премиального седана Hоngqi H7

Китайский премиальный бренд Hоngqi («Красное знамя») официально открыл предварительные продажи своего нового седана H7 на внутреннем рынке. Полноценный старт продаж намечен на 13 августа, а уже сейчас идет прием «слепых» предзаказов по символической цене 99 юаней (1150 рублей).

Модель, впервые была показана публике в апреле на Пекинском автосалоне.

Hоngqi H7

Монументальный облик H7 формирует массивная решетка радиатора с вертикальными воздухозаборниками и знаменем Hоngqi в центре. Разделенная головная оптика и покатый купеобразный силуэт с полускрытыми дверными ручками выглядят довольно эффектно.

Просторный салон, благодаря габаритам (5060 мм в длину и колесной базе 2970 мм), дарит ощущение мобильной гостиной. Инженеры сделали ставку на абсолютную тишину: двухслойные стекла надежно гасят шум с улицы. Но главная изюминка – это «босс-режим» для пассажиров сзади. Нажатием одной кнопки мягкое кожаное кресло Nappa трансформируется в полноценное лежак: спинка откидывается, а выдвигающаяся подставка для ног снимает усталость после долгой дороги.

Под капотом новинки – интеллектуальная подключаемая гибридная установка (PHEV) на базе полуторалитрового турбомотора. Водителю помогает продвинутый комплекс ассистентов уровня L2+, который контролирует дистанцию и удержание полосы, делая дальние маршруты менее утомительными.

Пока что новинка предназначена исключительно для Китая: официальных планов по выходу на российский рынок нет. Однако стоит напомнить, что бренд Hongqi уже хорошо знаком отечественным автомобилистам: в России официально представлены 9 моделей – от представительского седана Guoya до кроссоверов и минивэнов.

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