Пятиместный Zeekr вышел на рынок: что известно о новинке

Zeekr представил пятиместный кроссовер 9X по цене от 5,43 млн рублей

В модельной линейке полноразмерного гибридного кроссовера Zeekr 9X появилась новая пятиместная модификация. Машина длиной 5,2 метра подается как люкс-исполнение и доступна в трех вариантах оснащения – Ultra, Hyper и Obsidian Black, пишет CarNewsChina.

По сути, перед нами то же семейство, что и прежде. Только в салоне теперь не шесть, а пять посадочных мест.

Рядов стало меньше, места в багажнике – больше

Цены на новинку стартуют с отметки 471 900 юаней. В пересчете по курсу на 28 июля 2026 года это около 5,43 млн рублей. Примечательно, что пятиместные версии во всех комплектациях обходятся на 14 тысяч юаней (примерно 160 тысяч рублей) дешевле, чем аналоги с шестиместной компоновкой.

Снаружи от собрата с тремя рядами сидений кроссовер отличается несильно – разве что добавился новый коричневатый оттенок кузова. Зато внутри перестановки более ощутимые.

Интерьер щеголяет двумя рядами кресел, обитых натуральной кожей Nappa. Задним пассажирам отрядили 1,4 метра для ног. Боковые сиденья второго ряда нафаршировали электроприводными подставками для ног, режимами «нулевой гравитации», а также подогревом, вентиляцией и массажем. Среди прочих атрибутов комфорта – 32 динамика аудиосистемы Naim, потолочный дисплей, встроенный холодильник, пара беспроводных зарядок и бокс для мелочей на 6,5 литра.

Передняя панель оборудована двумя 16-дюймовыми экранами. Причем один из них сделан съемным. Задумка в том, что такое решение помогает слегка уменьшить итоговую стоимость автомобиля. На центральной консоли разместились площадки для беспроводной зарядки гаджетов, физические кнопки и скрытая ниша, а селектор трансмиссии переехал за руль.

Главный же бонус от удаления третьего ряда – ощутимо подросший багажник. Раньше его объем составлял 470 литров, теперь же перевалил за 1000 литров.

До 1381 лошадиной силы под капотом

В движение автомобиль приводит подзаряжаемый гибрид. Схема включает бензиновый двухлитровый ДВС и пару электромоторов. Суммарная отдача базовой связки достигает 660 кВт, а это 885 л.с. Покупателям доступны две тяговые батареи: вариант на 55 кВт·ч позволяет проехать на одной зарядке до 300 км по циклу CLTC, а версия с 70 кВт·ч – до 380 км.

Существует и трехмоторная топ-модификация, где пиковая мощность доходит до 1030 кВт, то есть 1381 л.с. Она способна преодолеть на чистом электричестве 355 км. Дополнительно кроссовер оснащается двухкамерной пневмоподвеской – корму можно принудительно опустить ради удобства загрузки вещей. Из других технических решений выделяется система помощи водителю G-Pilot H7 & H9.

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