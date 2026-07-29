Новая версия Geely EX5 избавит владельцев электрокаров от их главного страха

Линейка Geely EX5 в России пополнилась третьей модификацией — гибридом EM–R

Компания Geely официально представила в России третью модификацию популярного кроссовера EX5 – версию EM–R с последовательной гибридной установкой.

Новинка присоединилась к уже существующим полностью электрической и параллельно-последовательной версиям. Главная особенность модификации – технология REEV, где бензиновый двигатель не крутит колеса, а работает исключительно как генератор, подзаряжая батарею на ходу. Это избавляет от главного страха владельцев электрокаров – нехватки заряда в дальней дороге.

Geely EX5

Автомобиль построен на современной архитектуре GEA, а его сердцем стал 1,5-литровый атмосферный мотор с рекордным термическим КПД 46,5%. В паре с автоматической гибридной последовательной трансмиссией E-DHT он выдает 218л.с. и 262 Н*м крутящего момента, позволяя кроссоверу разгоняться до сотни за 8,1 секунды. При этом автомобиль оснащен надежной литий-железо-фосфатной батареей, которая восполняет заряд с 30 до 80% всего за 20 минут на быстрой зарядке.

Внутри – атмосфера технологичного комфорта. Водителя встречает 10,2-дюймовая приборная панель и огромный 15,4-дюймовый экран мультимедиа с быстрым откликом и четкой картинкой.

За интеллект отвечает операционная система Flyme Auto, а за настроение – премиальная аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками. Пространства в салоне достаточно для путешествий: багажник вмещает 528 литров, а при трансформации салона его объем достигает внушительных 2065 литров.

Кузов автомобиля на 65% состоит из высокопрочных сталей, а комплекс ассистентов ADAS включает интеллектуальный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон и предотвращения столкновений. Это соответствует строгим стандартам краш-тестов C-NCAP и Euro NCAP.

Официальные цены и список комплектаций для российских покупателей будут обнародованы в ближайшее время.

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