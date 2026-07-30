Куда поехать в отпуск на авто, чтобы не стоять в очередях на заправках

Названы пять туристических регионов РФ, где уменьшились очереди на АЗС

Планируя путешествие на автомобиле в разгар сезона 2026 года, многие водители закладывают в маршрут не только пробки, но и поиск работающих колонок. Доступность топлива сегодня превратилась едва ли не в главный критерий при выборе направления. И если одни регионы только справляются с ажиотажем, то другие уже рапортуют о практически полной отмене запретов.

Куда же можно податься туристу за новыми впечатлениями, не рискуя застрять с пустым баком?

В Северной столице и ее окрестностях, похоже, действительно можно выдохнуть. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко еще 28 июля заверил, что «пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел». Нефтяники перекроили логистические цепочки, и система устояла.

Автомобилисты на местах это подтверждают. К 21 июля, по сведениям издания «78.ru», на заправках в Санкт-Петербурге практически рассосались очереди. Крупные сети отказываются от квот на объем, хотя на многих АЗС вы пока вряд ли найдете высокооктановый бензин марки АИ-100. Зато увидеть легендарные фонтаны Петергофа или прогуляться по Дворцовой можно без лишних нервов.

Казань и Золотое кольцо: с лимитами, но без паники

Совсем иная картина складывается в столице Татарстана. Всего пару недель назад, в середине июля, у колонок выстраивались километровые хвосты, где люди теряли часы. Сейчас все спокойнее, но расслабляться рано.

На сетевых заправках Казани пока действуют ограничения: «девяносто пятый» льют не больше 30 литров на машину, а дизель – до 60 литров. Продажа топлива в тару по-прежнему под запретом. На независимых АЗС с этим проще, но и ценник там кусается. В целом же, власти говорят о спаде ажиотажа, так что застрять посреди дороги, разглядывая башню Сююмбике и кремль, едва ли получится.

Отдельная история – маршрут по Золотому кольцу. Кататься между Владимиром, Суздалем и Ярославлем на своей машине – одно удовольствие. Правда, реальность вносит коррективы: регионы, примыкающие к столице, полны сюрпризов с лимитами. Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях в бак зальют не больше 30-50 литров бензина.

Единственно верная стратегия тут проста: залиться под горлышко прямо в Москве и прихватить канистру про запас. К счастью, в самом мегаполисе с топливом все гораздо бодрее.

Трасса «Дон», Сочи и Крым: лед тронулся

Южное направление традиционно манит миллионы. Здесь новости противоречивые, но все больше позитивных сдвигов. Федеральная трасса «Дон» и кубанские заправки понемногу возвращаются к нормальной жизни. Взять хотя бы Липецкую область: губернатор Игорь Артамонов договорился, что с 31 июля отменят неудобную систему продажи горючего по четным и нечетным номерам. В своем Telegram-канале он отметил: «Уже с пятницы АЗС будут заправлять все автомобили без учета номера. Ситуация на заправках объективно улучшилась: поставки стали стабильнее, очереди сократились».

Крупные игроки вроде «Газпрома» вообще свернули лимиты на юге, о чем ранее писали «Известия». Но вот на месте, в самом сердце курорта, все строже. Мэрия Сочи 28 июля отчиталась о работе полусотни заправочных станций. Бензин есть, но компании с собственной нефтепереработкой держат планку в 30-50 литров. Логика чиновников понятна: они просят не сеять панику и не затариваться впрок.

Крымский полуостров также выходит из пике. Режим ЧС, введенный в конце июня, потихоньку отступает. Минтопэнерго полуострова уже к 20 июля расширило до 86 список заправок, где можно купить топливо без ограничений. Зато в Севастополе пока действуют рамки: от 20 до 40 литров в одни руки, хотя и там появились станции с полностью свободной продажей. Отправляясь к морю через мост, стоит держать в голове, что лимиты еще живы.

Самая непростая обстановка, пожалуй, остается в Республике Алтай. Жесткие нормативы продажи действуют вплоть до 1 сентября 2026 года. В ряде районов, включая Горно-Алтайск, в сутки отпустят лишь 30 литров бензина и 50 – дизеля. А самое неприятное подстерегает прямо на легендарном Чуйском тракте.

Горючее есть далеко не везде. На крупных сетевых станциях цена держится возле 80 рублей за литр, но путь к колонке преграждают очереди. Частники же просят за литр уже под 170 рублей. Для туристов, мечтающих об «Алтайском Марсе» и Телецком озере, выход один – скрупулезно считать запас хода и заранее мониторить специальные онлайн-карты с загрузкой АЗС.

Кстати, для поиска свободных заправок пригодится интерактивная карта, о которой «За рулем» недавно рассказал.

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