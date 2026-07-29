В России появилась точная интерактивная карта АЗС, облегчающая поиск заправок

«Авито Авто» запустил карту АЗС на основе 10 млн транзакций ППР с точностью до 95%

Авито Авто представил интерактивную карту АЗС – сервис, который должен помочь водителям в условиях хронических трудностей с заправкой. Как показал опрос площадки, 94% слышали о перебоях, а 75% сталкивались с ними лично.

Карта объединяет сведения о более чем 20 тыс. станций по всей России и отражает доступность топлива, опираясь на внешние источники, отметки пользователей и алгоритмы ИИ, которые вычисляют вероятность заправки в конкретный момент. Запущена она совместно с «Передовыми платежными решениями» (ППР) и доступна без регистрации в разделе «Сервисы» на Авито Авто.

Интерактивная карта АЗС от Авито Авто

С чем же постоянно мучаются водители? Чаще всего – очереди (92%), лимиты отпуска (72%), рост цен (64%) и отсутствие нужного топлива (57%). Сама карта позволяет отфильтровать АЗС по региону, бренду и типу горючего, а также проверить актуальные цены и статус станции.

Фундамент сервиса – более 10 млн ежемесячных транзакций ППР, сдобренных данными из внешних источников и прямыми сигналами пользователей. В компании утверждают, что точность сведений выше 95%. Каждая заправка получает статус: «высокая доступность», «не подтверждена» или «недоступна». При этом карта имеет чисто информативный характер и не дает гарантий наличия топлива.

Любопытно, что проблемы с топливом уже меняют покупательские привычки. 24% опрошенных стали чаще присматриваться к экономичным моделям, 21% – к машинам с более низкой стоимостью обслуживания , а 17% – к альтернативным двигателям. Среди последних лидируют гибриды (67%), следом идут электрокары (49%) и дизель (45%).

О бензиновых хлопотах вообще сейчас много разговоров – например, недавно «За рулем» рассказывал о популярном кроссовере, который научили переваривать 92-й бензин.

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