Популярный кроссовер научили «переваривать» 92-й бензин и сделали намного тише

Обновленный кроссовер VGV U70 Plus подготовили к российскому рынку

VGV U70 Plus снова засветился в новостях. Официальное представительство марки объявило о скором выводе на рынок РФ посвежевшей версии этого среднеразмерного паркетника.

Обновки скрываются в основном под кузовом, а не снаружи. Инженеры всерьез перебрали ходовую часть: сзади теперь стоит независимая многорычажка, тормоза заменили, да и подвеску в целом довели до ума. Движок остался турбированным, но получил систему непосредственного впрыска горючего, что, по отзывам создателей, положительно сказалось на тяге и откликах.

VGV U70 Plus

Что касается комфорта в салоне, то здесь обещают более тихую езду – шумоизоляция стала эффективнее за счет других материалов и конструкторских находок. Для наших дорог «китайцу» добавили усиленную защиту от коррозии. Между прочим, автопроизводитель подтвердил, что кормить мотор можно 92-м бензином.

Внутри все преобразилось сильнее, чем снаружи. Экстерьер трогать не стали, зато полностью поменяли дизайн центральной консоли и установили другой дисплей мультимедиа. На этом порция конкретики по переработанному U70 Plus исчерпывается – в пресс-службе решили пока не раскрывать остальные подробности.

Интерьер VGV U70 Plus

Актуальная модель доступна в России с прошлой осени. Сейчас кросс можно купить с пяти– или семиместным исполнением салона по цене от 3 000 000 до 3 200 000 рублей – правда, это без учета акционных предложений.

Под капотом скрывается двухлитровый турбомотор с отдачей 199 сил в паре с восьмискоростным автоматом и ведущими передними колесами.

Интерьер VGV U70 Plus

О том, как топливный кризис разогнал цены на запчасти, «За рулем» уже рассказывал.

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