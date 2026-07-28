Страховщики объяснили, почему топливный кризис разогнал цены на запчасти по ОСАГО

Глава РСА: рост стоимости логистики обернулся подорожанием деталей на 10–12%

Ремонт автомобилей по ОСАГО в России столкнулся с новой серьезной проблемой. Из-за дефицита топлива и перебоев с логистикой доставка автозапчастей не только удлинилась, но и существенно подорожала.

Как рассказал в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, стоимость перевозки комплектующих выросла примерно на треть. Это немедленно отразилось на ценах: если легкие детали вроде фар или электронных блоков прибавили в цене всего пару процентов, то крупногабаритные элементы – задние крылья, двери и несъемные металлические панели – подорожали на 10-12%.

Ситуация усугубляется тем, что ломаются привычные цепочки поставок. Раньше основным хабом для сложной оптики и электроники служили Объединенные Арабские Эмираты, однако из-за геополитической обстановки доставка оттуда теперь растягивается до полутора месяцев.

Параллельно с этим серьезный удар пришелся по китайскому направлению, откуда везут бамперы, накладки и кузовные элементы. Дефицит горючего и очереди на границе увеличили время транспортировки из КНР на 7-10 дней, а в некоторых случаях сроки достигают 45 дней.

В итоге практически любая партия запчастей теперь идет дольше 30 дней, которые отводятся по закону на восстановительный ремонт по ОСАГО.

Страховщики и станции техобслуживания работают с колес, не имея возможности создать надежный запас деталей.

По словам Уфимцева, проблема носит системный характер и затрагивает не только китайские автомобили, но и импортные бренды, чьи комплектующие везут в обход привычных маршрутов.

Если ситуация не стабилизируется, а законодательные поправки не будут приняты, это приведет к неизбежному росту стоимости самих страховых полисов.

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