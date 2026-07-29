Назовите лучший бренд автоламп
Сегодня на российском рынке представлены сотни производителей автомобильных источников света, и разобраться в таком изобилии порой сложно даже профессионалам.
Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» призвана помочь миллионам автомобилистов делать правильный и осознанный выбор при приобретении расходников и автокомпонентов. Ведь главные эксперты здесь – реальные потребители: подписчики и читатели «За рулем».
Именно вы определяете бренды, которым можно доверять, на основе своего опыта.
Переходите по ссылке, отмечайте трех претендентов на победу в номинации «Автомобильные лампы» либо добавляйте собственный вариант в разделе «Другое».
Списки финалистов обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика»!
А лонг-листы на ваш суд предоставил партнер Премии, компания РОМИР, на основе аналитики продаж автокомпонентов по всей России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
- «За рулем» можно смотреть на YouTube