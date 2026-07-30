Как будет развиваться автобизнес в 2026 году?

Об этом и многом другом вы узнаете на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая пройдет с 18 по 21 августа в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве.

Мероприятие будет очень полезным для собственников автобизнеса, дилеров, руководителей СТО, импортеров и специалистов автокомпонентной отрасли. А в последний день работы выставки «ИнтерАвтоМеханика» среди посетителей будет разыгран автомобиль – Lada Iskra SW Cross.

Деловая программа будет полностью сфокусирована на адаптации к новым экономическим и рыночным реалиям и поиске новых способов роста доходности.

18 августа состоится сессия «Автокомпонентная отрасль и СТО в современных условиях российского рынка: стратегии адаптации, технологические вызовы и новые точки роста»», модераторами пленарной дискуссии выступят главный редактор «За рулем» Максим Кадаков и заместитель генерального директора франчайзинговой сети «ЕвроАвто» Илья Плисов.

19 августа день будет полностью посвящен экономике СТО и цифровизации бизнес-процессов. А еще в этот день на выставке «ИнтерАвтоМеханика» главный редактор «За рулем» объявит списки финалистов премии Бренд Года «За рулем» по 12 номинациям.

день будет полностью посвящен экономике СТО и цифровизации бизнес-процессов. А еще в этот день на выставке «ИнтерАвтоМеханика» главный редактор «За рулем» объявит списки финалистов премии Бренд Года «За рулем» по 12 номинациям. 20 августа состоится конференции «Автосервис как успешный бизнес».

состоится конференции «Автосервис как успешный бизнес». 21 августа профильные специалисты проанализируют рынок моторных масел и смазочных материалов. В этот же день состоится розыгрыш автомобиля Lada Iskra среди посетителей выставки.

Ели вы хотите попытать удачу в розыгрыше, найти новых деловых партнеров и узнать о самых актуальных трендах рынка СТО и автокомпонентах, получите свой бесплатный билет от «За рулем»» по ссылке, пройдя простую регистрацию. А на самом мероприятии возьмите купон у любого из экспонентов, чтобы получить шанс выиграть автомобиль.

Кстати, на протяжении четырех дней работы вставки «ИнтерАвтоМеханика-2026» будет работать интерактивная зона «АвтоМастерская», где будут проводится практические мастер-классы по повышению доходности автосервиса.

Увидимся на «ИнтерАвтоМеханике» уже совсем скоро!