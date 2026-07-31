В автодоме Carthago есть удобная гостиная, душ, туалет и уютный уголок для питомца

Представлен 7,3–метровый автодом на шасси Mercedes–Benz с уникальной планировкой

Компания Carthago сделала шаг навстречу пожеланиям любителей кемпинга, представив в 2027 году свою новинку – интегрированный автодом C2-Tourer.

Главная особенность модели, которую так долго ждали поклонники марки, – гостиная с продольными диванами, расположенными друг напротив друга.

Новинка базируется на шасси Mercedes-Benz Sprinter и растянулась на 7,30 метра в длину.

Инженеры хорошо поработали над эргономикой: классический угловой диван ушел в прошлое, а вместо него появились две удобные скамьи с широким проходом между ними. Стол здесь складной, что позволяет свободно перемещаться по салону. Передние сиденья легко раскладываются, а доступ к техническому отсеку под полом остался прежним.

Автодом Carthago C2-Tourer на шасси Mercedes–Benz

Кухня тоже подверглась трансформации: ее поперечную часть перенесли ближе к стене ванной, освободив просторную зону у входа – производитель утверждает, что это идеальное место для собачьей лежанки. Для удобства здесь предусмотрена монтажная рейка для крышки раковины, добавляющая рабочую поверхность, а 133-литровый холодильник расположили справа у двери.

Автодом Carthago C2-Tourer на шасси Mercedes–Benz

Несмотря на внушительные габариты, автодом доступен в двух версиях: облегченной (3,5 тонны) и комфортабельной (4,2 тонны).

Цена на модель пока не объявлена.

В 2027 году серия C-Tourer получит и другие обновления: цифровую панель управления с сенсорным экраном и возможность управления функциями со смартфона.

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