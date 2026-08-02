Крутой рамный внедорожник привезут в Россию: что о нем известно

Внедорожник M-Hero M817 появится на российском под названием M-Hero II

M-Hero M817 появится в России под названием M-Hero II . Новинка находится в процессе получения ОТТС. Общая отдача силовой установки этого рамного внедорожника лежит в диапазоне 687-972 л.с. Электрический запас хода лежит в диапазоне 140-310 км.

M-Hero M817

В активе у внедорожника - дорожный просвет в 237 мм. Углы въезда и съезда равны 30 и 31 градусам соответственно. Дорогие комплектации машины оборудованы пневмоподвеской и подруливающей задней осью.

В Китае M817 предлагают по цене 299,9–399,9 тысячи юаней (3,53–4,71 млн рублей).

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