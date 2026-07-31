Новые машины дешевле 2 млн рублей — полный список моделей

От Eonyx до Москвича: самые дешевые новые автомобили в России

Автомобили с ценником до двух миллионов рублей еще не превратились в музейную редкость, хотя средний чек на новые машины медленно ползет вверх. В июне, по подсчетам «Автостата», он достиг 3,4 млн руб., прибавив целых 7% относительно прошлогоднего уровня. В реальности же рынок все еще подкидывает любопытные варианты для тех, кто не готов переплачивать. К тому же многие дилеры периодически запускают собственные акции, позволяя скинуть от 50 000 до 200 тысяч рублей.

Охота за бюджетными вариантами приводит к неожиданным открытиям. Прямо сейчас в России можно присмотреть и крохотный городской хэтчбек, и полноценный рамный внедорожник, не выходя за очерченный лимит.

Кроха за 840 тысяч и неубиваемая классика

Теперь в рейтинге самых дешевых машин лидирует Eonyx M2. Этот электрический хэтчбек размером с Оку оценили в 840 000 руб., а для управления им потребуются права категории В1. Модель калининградской сборки – по сути, перелицованный Sunshine M2 – оснащена десятисильным электромотором и одноступенчатым автоматом. Внутри есть цифровая панель приборов и кондиционер.

Совсем рядом, на отметке в 850 000 руб., находится Lada Granta. За эти деньги покупатель получает минимум: ABS, электроподъемники спереди и крепления ISOFIX. Зато в более дорогих версиях появляются камера, подогревы и продвинутая мультимедиа EnjoY Pro. Кстати, именно Granta сейчас удерживает звание самого продаваемого автомобиля в стране.

Внедорожные амбиции укладываются в бюджет

Любителей полного привода ждет Lada Niva Legend за 1 099 000 руб. Внешне машина почти не меняется полвека, хотя технические доработки иногда случаются. Прямо сейчас у дилеров стоит дорестайлинговая версия, потому что обновленный вариант доберется до салонов лишь к концу лета.

Если хочется чего-то посвежее, можно взглянуть на Lada Niva Travel. За 1 343 000 руб. предлагают внедорожник с новым мотором, ABS, тканевым салоном и обогревом зеркал. Модель в свое время пришла на смену Chevrolet Niva, а ее облик отдаленно напоминает Toyota RAV4. Между прочим, УАЗ Патриот с бензиновым двигателем 2,7 л (150 л.с.) также впишется в рамки бюджета. За машину просят от 1 925 000 руб., причем совсем скоро ожидается версия на тяжелом топливе.

Китайцы, итальянцы и московская сборка

Среди переднеприводных седанов себя уверенно чувствует Lada Vesta. Имея на руках 2 млн руб., можно позволить себе практически любую комплектацию, кроме топовой. Даже в базе машина уже оснащена кондиционером и центральным замком, а старшие версии радуют климат-контролем, круиз-контролем и бесключевым доступом. Цены стартуют от 1 558 000 рублей.

С итало-китайским брендом SWM дела обстоят туго, продажи рухнули более чем на 90%. Это вынудило компанию устроить массовую распродажу. В результате кроссовер калининградской сборки SWM G01 с семиступенчатым роботом и панорамной крышей иможно взять за 1 783 000 руб.

Ассортимент пополняет и Livan X3 Pro за 1 869 900 руб. Модель трехлетней давности особым спросом не пользовалась, так что у дилеров еще встречаются экземпляры 2023 года. Оснащение включает видеорегистратор, кондиционер и подогрев сидений.

На звание самого доступного «чистокровного» китайского седана претендует Changan Alsvin. Чтобы уложиться в 2 млн руб., придется искать машину 2024 года выпуска, но в таком случае есть шанс получить сразу старшую комплектацию с круиз-контролем и парктрониками за 1 889 900 рублей.

Наконец, за 1 952 000 руб. можно присмотреть кроссовер Москвич 3 с механикой. Даже в начальной версии у него климат-контроль, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Правда, найти в наличии удастся только модель 2025 года.

Чего ждать от цен в августе

Участники рынка в целом советуют не ждать резких скачков в последний месяц лета. Независимый эксперт Алексей Тузов допускает, что некоторые модели могут стать дороже максимум на 1-2%. Аналитики «Автодома» чуть менее оптимистичны и прогнозируют рост среднего ценника на массовые авто в пределах 3-5%.

В «Интерлизинге» тоже считают, что автомобили подорожают. Исполняющий обязанности замкоммерческого директора Антон Новохатский подтвердил это в разговоре с журналистом, но уточнять проценты не стал. Директор по продажам «Рольфа» Николай Иванов связывает возможное увеличение стоимости прежде всего с сегментом машин, ввезенных по параллельному импорту. В общем, цены могут и качнуться.

Какие популярные кроссоверы укладываются в 2 млн рублей после снижения цен, «За рулем» недавно разобрался.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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