Кроссоверы Haval, Tenet и Geely подешевели: подробности

Российские дилеры снизили цены на кроссоверы Tenet, Haval и Geely

Рынок SUV продолжает доминировать в России. За первую половину 2026-го продажи кроссоверов и внедорожников, по данным «Автостата», превысили 450 тысяч штук. Это 74% от всех реализованных новых машин. На фоне такого ажиотажа логично ожидать дефицита и роста цен, но мониторинг столичных автосалонов рисует иную картину. Реальные ценники порой оказываются заметно ниже рекомендованных.

Оказавшись на вершине рейтинга по итогам полугодия, Tenet T7 (36 490 проданных единиц) сумел обойти прежнего фаворита – Haval Jolion. По сути, перед нами перелицованный Chery Tiggo 7L, сборку которого наладили на калужской площадке, раньше принадлежавшей Volkswagen. Машина с мотором 1,6 литра на 150 сил и семиступенчатым роботом предлагается с передним или полным приводом.

Стоимость бестселлера Tenet T7

В «Авилоне», куда наведались за базой «Актив» с камерой заднего вида, бесключевым доступом и двухзонным климатом, менеджер обнадежил: поток отгрузок стабилен, несмотря на высокий спрос. А самое любопытное – прайс автосалона оказался привлекательнее заводского. При рекомендованных 2 735 000 рублей кроссовер отдали бы за 2,6 миллиона.

Tenet T7

Сотрудник подчеркнул: в наличии только свежие экземпляры текущего года выпуска. Модели 2025-го, по его словам, полностью распроданы.

Еще интереснее ситуация в сети «Рольф». Там за Т7 2026 года просили 2 395 000 рублей. Утверждается, что эти автомобили буквально недавно покинули конвейер. Правда, столь низкая цена распространяется исключительно на серый и белый цвета кузова. Кстати, продавец предупредил: с августом и цены, и доступность машин могут измениться в худшую для покупателя сторону.

«Их сейчас активно разбирают, несмотря на сезон отпусков», – добавил менеджер, намекая, что с покупкой лучше не затягивать.

Топ-исполнение «Прайм» – это уже полный привод, панорама, подсвечиваемые пороги, круговой обзор и подогревы всех кресел. Официальный ценник – 3 140 000 руб. Однако в «Автогермесе» без долгих уговоров согласились на дисконт и снизили стоимость до 2 870 000 рублей. Причем продавец уточнил: уступка идет от дилерского центра, а не от производителя.

Что происходит с ценами на Haval Jolion

Модель тульской сборки, проданная тиражом 35 473 штуки, весной пережила рестайлинг, не затронувший внешность. Обновили салон и заменили селектор трансмиссии, а под капотом появился локализованный двигатель с большей тягой.

Причем самая доступная версия Haval Jolion оснащена механикой. В «АвтоСпецЦентре» за такой автомобиль с тканевым салоном и десятидюймовым экраном, запросивший от 2 049 000 рублей, готовы уступить до 100 тысяч. Цветовая гамма, правда, ограничена черным и белым.

А вот модификацию с роботом и светодиодной оптикой («Оптимум») в ДЦ «Авторусь», наоборот, не стали сильно дисконтировать. Цена – 2 449 000 рублей, а потенциальная скидка не превышает 50 тысяч. Зато продавец пообещал в качестве бонуса либо зимние покрышки в сборе, либо допоборудование.

Haval Jolion

Помимо этого, клиентам активно предлагали оформить рассрочку. Условия таковы: первоначальный взнос от 30% стоимости и погашение остатка за два года без процентов. Менеджер намекнул, что такой вариант позволит согласовать дополнительную скидку.

Топовый кроссовер «Техно+» с полным приводом и кожаным салоном, оцененный производителем в 2 899 000 рублей, в салонах «Автопассаж» и «Нижегородец» также обещают продать с «хорошим дисконтом». Правда, точную сумму там предпочли не называть, сославшись на индивидуальный подход к каждому покупателю.

Скидки на Geely Monjaro и нюансы покупки

Monjaro с двухлитровым турбомотором на 238 л.с., восьмиступенчатым автоматом и исключительно полным приводом разошелся тиражом 13 818 машин. Это единственный автомобиль в топ-10, у которого пока нет локальной площадки, если не считать клона Volga K50.

Geely Monjaro

В начальной комплектации «Люкс», где есть трехзонный климат, подогревы диванов и круговая камера, в «БорисХофе» застали лишь белые экземпляры. Ценник – заводские 4 599 990 рублей. Потенциальный торг с продавцом может завершиться скидкой в районе 50 тысяч.

В «У Сервис+» начальных версий и вовсе не осталось. Зато за топовый «Флагман» с адаптивной подвеской, массажем и виртуальной приборной панелью попросили 4,6 млн рублей вместо 4,9 млн, что на официальном сайте. Разница в триста тысяч – довольно весомый аргумент.

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