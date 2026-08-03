Осенью россиян ждут изменения при покупке билетов на поезд: подробности

С 1 сентября пассажиров обяжут указывать телефон или email при покупке билетов РЖД

С началом осени 2026 года планировать путешествия на поезде придется немного иначе. Речь о новых нормах железнодорожных перевозок, утвержденных приказом Министерства транспорта в конце июля.

Если вчитаться в приказ, становится ясно: теперь при покупке билета на поезда дальнего следования от пассажира обязательно потребуют номер мобильного или адрес электронной почты. Сделано это не ради бюрократии. Перевозчик получает возможность мгновенно предупредить человека об отмене рейса, корректировке маршрута или замене состава. В реалиях, когда расписание порой плывет, оперативное оповещение действительно спасает – согласитесь, куда лучше узнать о проблеме из сообщения, чем стоять растерянным на перроне.

Кстати, самые заметные изменения касаются доступности поездок для маломобильных граждан. Специализированные места в вагонах перестанут продавать всем желающим в свободном режиме. Приоритет отдается тем, кто пользуется креслами-колясками. Это, по сути, отсекает ситуации, когда действительно нуждающийся человек не может уехать, потому что место занято.

Пассажирам с инвалидностью, но передвигающимся без колясок, придется подстраиваться под новые сроки бронирования. Им разрешат выкупать такие места лишь за десять суток до отправления. Механика проста: сохранить дефицитный ресурс на ранних этапах продаж именно для тех, кому он критически необходим.

Параллельно вводится запрет на бронирование специализированных мест сопровождающими в одиночку. Теперь оформить такое место можно только одновременно с билетом для пассажира с инвалидностью. Довольно логичный ход, чтобы исключить практику брони «на всякий случай» или спекуляции.

Впрочем, есть и шаги навстречу удобству. Из правил полностью убрали пункт, предписывающий возвращать билеты на электрички исключительно в железнодорожных кассах. Процедура обещает стать заметно гибче.

В общем-то, эти поправки сложно назвать пустой формальностью. Где-то они добавляют пассажиру чуть больше ответственности при оформлении проездных документов, а где-то наводят порядок и делают транспорт реально доступнее для уязвимых групп. К сентябрю с обновлениями стоит ознакомиться заранее – они напрямую затронут привычный ход подготовки к поездке.

Забывчивость может дорого обойтись не только на вокзале: о праве вернуть половину стоимости ОСАГО мы уже писали.

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