Кто имеет право на возврат половины стоимости ОСАГО

Аналитик Лазарева: Кому из россиян положена компенсация 50% стоимости полиса ОСАГО

Возможность оформить компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО привязана к вполне конкретному условию, о котором редко вспоминают. Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, какие именно строчки должны значиться в документах.

На деле федеральная выплата в 50% положена инвалидам любой группы, детям с инвалидностью, их родителям или усыновителям, а также опекунам и попечителям. Но одного лишь статуса льготника для одобрения недостаточно. Ключ к деньгам – индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). В ней должно быть черным по белому написано, что человек по медицинским показаниям нуждается в транспортном средстве. Нет этой формулировки – нет и возврата средств.

Кстати, выплата не оформляется автоматически и привязана к договору страхования. Получить ее может тот, кто сам оплатил полис и фигурирует в документах как страхователь – то есть владелец машины. Если же договор закрывал представитель, компенсация тоже полагается, но лишь при условии, что этого представителя вписали в полис в качестве водителя. В общем-то, схема логичная: либо вы собственник, либо имеете прямое отношение к управлению автомобилем.

Существенное ограничение – деньги дают строго на один автомобиль в течение одного календарного года. И эта привилегия не бессрочна, что тоже важно держать в уме. Помимо федеральной казны, кое-где подключаются регионы: отдельные субъекты выделяют дополнительную помощь из местных бюджетов.

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