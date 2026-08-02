Практичный «японец» дешевле новой Лады появился в продаже

В РФ в продажу вышла новая внедорожная Toyota Yaris L-X за 1,15 млн рублей

На российском рынке появляется все больше бюджетных машин японского бренда из Поднебесной. Так, внимания заслуживает Toyota Yaris L-X – компактный хэтчбек «повышенной проходимости». Заказать его можно менее чем за 1,2 миллиона рублей.

Toyota Yaris L-X

Одна из владивостокских фирм готова доставить этот автомобиль за 1 150 000 рублей. Кстати, в КНР дилеры отдают его примерно за 800 тысяч в пересчете на рубли. Разница объясняется расходами на логистику и таможню – правда, что именно включено в итоговый ценник, продавец не раскрывает.

Если проводить параллели, то даже самая доступная версия LADA Granta Cross обойдется минимум в 1 196 000 рублей. Granta Active Cross стартует от 1 206 000, а за «вседорожный» универсал Iskra SW Cross и вовсе попросят от 1 657 000 рублей. На деле «японец» оказывается ощутимо демократичнее по цене.

Машина предлагается в белом окрасе и в исполнении Luxury Plus. В списке оснащения значатся вход без ключа, запуск мотора с кнопки, медиа-система с тачскрином, камера заднего обзора, климат-контроль и круиз-контроль. Помимо этого, с завода установлены легкосплавные 15-дюймовые колеса.

Интерьер Toyota Yaris L-X

Присутствуют в салоне и люк с электроприводом, сиденья, обтянутые эко-кожей, а также передний подлокотник. По свету – светодиодная головная оптика, дополненная противотуманными фарами. Водитель может отслеживать давление в колесах, а зеркала заднего вида регулируются сервоприводами, как и все стекла.

Чем же эта модель отличается от привычного европейского «Яриса»

Хэтчбек выпускает СП GAC Toyota специально для рынка КНР. Внешность у него более напористая: иная решетка радиатора, оригинальная задняя оптика, да и дорожный просвет вырос со 125 до 145 мм. Плюс кузов получил защитный обвес из некрашеного пластика.

Что касается техники

Двигатель здесь – атмосферная «четверка» 1.5, выдающая 112 лошадиных сил и 139 Нм крутящего момента. Тандем безнаддувному мотору составляет вариатор с «виртуальными» восемью ступенями, привод при этом исключительно передний.

Ранее «За рулем» рассказал про надежный рамный Toyota, который тоже можно привезти с выгодой.

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