Надежный «рамник» Toyota с льготным утильсбором теперь ввозят в РФ: известны цены

Toyota Fortuner из ОАЭ ввозят в РФ по параимпорту с ценой от 4,5 млн рублей

Среди рамных внедорожников, которые еще и способны вместить семерых, Toyota Fortuner всегда стоял особняком. Сейчас на российском рынке этот автомобиль вновь появился в продаже благодаря частным заказным поставкам. Машины везут напрямую из Объединенных Арабских Эмиратов. При этом финальная стоимость складывается не только из непосредственно цены авто, но и из всех сопутствующих трат на доставку и растаможку.

Toyota Fortuner

Если на внутреннем рынке ОАЭ ценник начинается от 128 900 дирхам, что примерно равно 2,8 млн рублей по текущему курсу, то в России картина совсем иная. Причем сильно иная.

Самый доступный вариант обнаружился в Благовещенске. За 4 464 099 рублей можно сделать заказ на новый Fortuner в версии Leader V. Салон у него тканевый, но по оснащению все вполне достойно: есть раздельный климат с потолочными дефлекторами для задних пассажиров, мультимедийная система с тачскрином, многофункциональное рулевое колесо. Имеется полноценный третий ряд сидений, круиз-контроль, датчики давления в шинах и 18-дюймовые литые колеса.

В реальности стоимость гуляет от города к городу довольно заметно. Во Владивостоке поставку такого же внедорожника, за исключением разве что другого дизайна колесных дисков, оценили ровно в 4,5 млн рублей. Рязань с Ярославлем придерживаются того же ценника. Чуть выше планка поднимается в Омске и Новосибирске – там потребуют уже 4 650 000 рублей. В Воронеже цена и вовсе переваливает за 4,75 миллиона. А для жителей Иркутска, Казани, Кемерово или Москвы покупка обойдется минимум в 4 800 000 рублей.

Впрочем, есть предложения и подороже. Скажем, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Тюмени за исполнение Leader V просят 4 950 000 рублей. Ну а Краснодар и Самара и вовсе вплотную приблизились к психологической отметке в 5 млн рублей. Зато у машин, привезенных на заказ, есть одна объединяющая техническая черта – все они идут с дизелем, попадающим под льготный утилизационный сбор. Речь о 2,4-литровом турбомоторе 2GD-FTV, который выдает 150 лошадиных сил. В паре с ним трудится классический шестидиапазонный автомат и жестко подключаемый полный привод Part-Time.

Toyota Fortuner

Что касается машин, которые уже находятся в наличии на крупных онлайн-площадках, то их считанные единицы. В столице можно отыскать дизельные варианты с тем же 150-сильным агрегатом стоимостью от 5,1 до 5,5 млн рублей. А в ингушском Карабулаке на продажу выставлен Fortuner уже с бензиновым атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра и мощностью 166 л.с. Трансмиссия та же – шестиступенчатый автомат. Хотя цена у него кусается – 5,95 млн рублей.

Между прочим, о надежности этой модели говорят и независимые рейтинги. Аналитики подразделения J.D. Power в Индии и Юго-Восточной Азии дважды подряд называли Fortuner самым беспроблемным автомобилем в категории кроссоверов и внедорожников. Статистика показывала в среднем всего 53 поломки на сотню машин, что является лучшим результатом среди его конкурентов.

Пока российский рынок изучает заказы на Fortuner, нишу доступных кроссоверов постепенно заполняют и другие параллельные поставки. В частности, из Японии теперь можно привезти Toyota Yaris Cross. Схема предполагает ценник «под ключ» от 1,6 млн рублей, куда уже включены доставка, полная пошлина, утильсбор, а также оформление ЭПТС и СБКТС.

О другом семиместном автомобиле — кроссовере Hyundai — «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!