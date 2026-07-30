Hyundai показала новый доступный семейный кроссовер с 7-местным салоном

Hyundai представил 7-местный кроссовер Neira по цене от 1,5 млн рублей

Премьера концепта кроссовера Hyundai Neira прошла на автомобильной выставке в Индонезии. Корейский бренд уточнил, что машину создавали специально под вкусы и потребности местного рынка, а производство наладят прямо в этой стране. Добавили и важную деталь о салоне: внутри смогут разместиться семь человек. Больше никаких подробностей на презентации не раскрыли.

Зато появилась одна довольно правдоподобная версия о том, что скрывается под кузовом новинки.

Платформенный родственник из Индии

Судя по всему, за техническую основу взяли архитектуру Kia Carens Clavis – модель, которую активно продают в Индии. У обеих марок вообще много близкородственных автомобилей, чьи различия сводятся к стайлингу. При этом до сих пор у Hyundai отсутствовал компактный кроссовер с тремя рядами сидений и электрической силовой установкой. Все это делает Carens Clavis наиболее вероятным донором для Neira. Официальных комментариев на этот счет пока, правда, не поступало.

Hyundai Neira

При таком раскладе серийная Neira рискует оказаться очень доступной машиной. В Индии тот же Carens Clavis оценивают примерно в 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Логично ожидать, что корейский кроссовер позаимствует у индийского «родственника» и силовую установку – речь про два электромотора с отдачей 135 и 171 лошадиную силу. На полном заряде такая батарея позволит проезжать до 490 километров.

Когда ждать новинку в продаже, пока не говорят. И никакой ясности насчет экспорта за пределы Индонезии тоже нет – возможно, кроссовер останется сугубо локальной историей.

Hyundai Neira

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