Новая точка на карте автотуризма: что строят в калужском нацпарке «Угра»?

В Калужской области построят вольер для зубров на территории нацпарка «Угра»

Чтобы добраться до места, где можно встать с лесным великаном практически лицом к лицу, москвичам хватит пары часов за рулем. Именно здесь, в парке «Угра» – особо охраняемой территории ЮНЕСКО, – развернулась стройка нового просторного вольера. Семь гектаров отводят под безопасное соседство человека с зубрами.

Поток гостей в регион растет колоссальными темпами. Власти области подсчитали: за 2025 год сюда заглянули более 4 миллионов человек – почти на 20% больше, чем годом ранее. Львиная доля приезжает на личных машинах, благо дороги до входа в заповедную зону поддерживают в отличном состоянии, а от МКАД отделяет расстояние в 180 км.

Инфраструктура для автотуристов здесь в приоритете. Однако новый объект должен решить задачу куда более амбициозную, чем просто обустройство стоянок. Парк, заручившись поддержкой SINTEC Group, взялся за проект, который раньше ассоциировался скорее с далекими сафари. По сути, у гостей появится шанс наблюдать краснокнижных исполинов в естественной среде, не опасаясь за свою жизнь.

Констан­тин Горобцов, первый заместитель губернато­ра Калужской области:

– Калужская область– тер­ритория, где природа становится главным впечатлением. Миллио­ны туристов ежегодно приезжа­ют сюда, чтобы переключиться с городского ритма на тишину лесов, порыбачить и сплавить­ся по Жиздре. Мы активно разви­ваем экотуризм и уверены: найти место, которое так же гармо­нично сочетает активный от­дых и уединение, находясь совсем рядом с Москвой, практически не­возможно.

Дмитрий Самбуров, заместитель генерального директора SINTEC Group, депутат Собрания города Обнинска Калужской области:

– Каждый год у нас с пар­ком рождаются новые проекты и идеи: патрулирование огромных территорий с помощью дронов, обслуживание техники, обеспе­чение кормами краснокнижных животных. В этом году мы ре­ализуем самый амбициозный про­ект — вольер для чудо-великанов. По мнению экологов, популяция зу­бров в Калужской области может стать самой большой в мире.

Причем предпосылки для этого давно созрели. Почти до двух тысяч зверей разрослась местная Калужско-Орловская популяция с 2014 года. Все благодаря плотной связке самого парка, региональных чиновников и бизнеса, который не уходит в сторону от социальных задач. Цифры реально впечатляют – зверь, еще недавно едва не исчезнувший из европейских лесов, теперь чувствует себя на калужской земле как дома.

Завершить стройку планируют уже скоро – ориентир ставят на конец лета или начало осени 2026 года. Хотя на деле это лишь очередной этап большой программы по превращению тихой среднерусской природы в один из самых мощных магнитов для путешествий за рулем.

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