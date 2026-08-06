Российский дебют Geely EX5 в версии EM-R — объявлены цены

Новая версия кроссовера Geely EX5 EM-R стартует от 3 464 990 рублей

Компания Geely раскрыла цены и спецификации для российской версии гибридного кроссовера EX5.

Новинка, получившая индекс EM-R, относится к классу электрифицированных автомобилей с увеличенным запасом хода (REEV). Вместо прямой связи с колесами бензиновый мотор выполняет роль компактной электростанции: он подзаряжает батарею, пока машину ведет электродвигатель.

Такой подход позволяет забыть о «зарядной тревожности», свойственной владельцам чистых «электричек», и при этом значительно экономить топливо в сравнении с обычными ДВС-кроссоверами.

Последовательная силовая установка Geely EX5 EM-R включает двигатель внутреннего сгорания и гибридную трансмиссию с электромотором. 1,5-литровый атмосферник мощностью 99 л. с. с термическим КПД в 46,5%, работает в тандеме с трансмиссией E-DHT. Отдача основного электромотора составляет 218 л.с., что обеспечивает снаряженному паркетнику разгон до «сотни» за 8,1 секунды.

Литий-железо-фосфатная батарея поддерживает быструю зарядку: восполнить заряд с 30 до 80% можно всего за 20 минут. Даже при полностью разряженной батарее встроенный генератор позволит продолжить путь, подпитывая систему на ходу от ДВС.

Geely EX5 EM-R

В начальной комплектации Pro (от 3 464 990 руб.) автомобиль уже адаптирован под российский климат: это и подогрев всей передней зоны (руль, кресла, форсунки), и обогрев лобового стекла. В салоне – 15,4-дюймовый планшет мультимедиа, цифровая приборка, экокожа, а также полезные функции V2L и V2V для питания внешних устройств или подзарядки другого электрокара. Базовый пакет активной безопасности включает систему стабилизации, помощь при спуске/подъеме и набор из шести подушек.

Топ-версия Max (от 3 814 990 руб.) добавляет комфорта: панорамную крышу, проекционный дисплей, вентиляцию кресел и премиальную акустику Flyme Sound с 16 динамиками. Расширенный комплекс ADAS теперь умеет контролировать «слепые» зоны, помогать при смене полосы и предупреждать об опасности при открытии дверей.

Для Geely EX5 EM-R предусмотрено три режима движения: электрический (Electric), автоматический (Auto) и мощный (Power).

Продажи гибрида стартуют в ближайшее время. Производитель устанавил гарантию: 6 лет или 150 тыс. км на сам автомобиль и 8 лет или 150 тыс. км на тяговую батарею.

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