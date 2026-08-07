Мощный кроссовер с запасом хода 890 км и субсидией от государства уже продают в России

В РФ начали продавать Esteo V27 в одной версии по цене 5,75 тыс. рублей

В России официально стартовали продажи премиального гибридного кроссовера Esteo V27.

По сути, это хорошо знакомая модель iCar V27, которая получила новые эмблемы и адаптацию под местные реалии. Приобрести автомобиль можно как в дилерских центрах, так и через цифровые сервисы самого бренда.

Инженеры сделали ставку на последовательную гибридную систему Golden REEV. Движение обеспечивают два электромотора общей отдачей 456 л.с., а полуторалитровый турбомотор работает исключительно как генератор, подзаряжая батарею.

Такой тандем позволяет разгоняться до сотни за 5,9 секунды, а общий запас хода превышает 890 км, что особенно ценно для дальних поездок.

Esteo V27

У автомобиля интеллектуальный полный привод, дорожный просвет в 220 мм и возможность преодолевать брод глубиной до полуметра.

Кузов получил усиленную антикоррозийную защиту, а тяговая батарея CATL оснащена интеллектуальной системой терморегулирования, гарантирующей стабильную работу даже в суровые российские морозы.

В салоне – панорамная крыша с защитой от ультрафиолета и эффектом «звездного неба», вентилируемые кресла и мультимедиа на быстром процессоре Snapdragon.

Для любителей тактильных ощущений климат-контроль и шайба выбора режимов остались физическими. При необходимости второй ряд сидений складывается, увеличивая багажник до внушительных 1800 литров.

Объем топливного бака составляет 45 л и допускается использование прицепа полной массой до 1600 кг.

Стоимость новинки в единственной комплектации составляет 5 750 000 рублей.

Однако благодаря тому, что сборка организована в России, покупатель может воспользоваться государственной субсидией для машин на новых источниках энергии (NEV) в размере 925 тысяч рублей.

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