За что проводник высадит из поезда без колебаний: пять популярных нарушений

Юрист Манько перечислил причины, по которым проводник может высадить из поезда

Купленный билет на поезд еще не гарантирует, что вы доедете до нужной станции. Проводник РЖД в определенных случаях имеет полное право высадить пассажира и наложить административный штраф. Юрист Александр Манько назвал пять ключевых нарушений, которые могут оборвать путешествие досрочно.

Занятое чужое место

Пересесть с верхней полки на нижнюю, пока сосед не пришел, – казалось бы, мелочь. Но на деле это прямое нарушение правил проезда. Тот, кто оплатил нижнее место, может в любой момент (кроме времени приема пищи) потребовать освободить его. Отказ уступить – уже повод для высадки из поезда.

Распитие алкоголя в вагоне

Поезд считается общественным местом, а значит, пить спиртное здесь запрещено законом. Штраф по статье 20.20 КоАП составит от 500 до 1500 рублей. Если же пассажир сильно пьян, проводник вправе не пустить его в вагон или высадить на ближайшей станции, причем стоимость билета за остаток пути никто не вернет.

Курение и выброшенные окурки

Курить в тамбурах и других общих зонах не разрешается уже давно. За это нарушение штрафуют на сумму до трех тысяч рублей. Особенно строго наказывают, если вы выбросили окурок из окна – это уже расценивается как нарушение противопожарных норм, и взыскание становится куда серьезнее.

Громкая музыка и пение под гитару

Просмотр видео на максимальной громкости или задушевное музицирование могут показаться безобидными, но по правилам это мелкое хулиганство. За такое пассажиру грозит не только штраф, но и принудительная высадка из вагона. Вообще, если хочется петь – делайте это тихо и не мешая окружающим.

Постельное белье: отказ и возврат

Здесь речь не о высадке, а о деньгах. При покупке билета можно отказаться от белья, но если вы потом взяли комплект у проводника (даже не вскрывая упаковку), вернуть потраченные средства уже не получится. Решение стоит принимать заранее, пока комплект не оказался у вас в руках.

По сути, проводник – это представитель перевозчика, у которого хватает полномочий: от устного замечания до высадки нарушителя. Чтобы путешествие не прервалось на незнакомой станции, достаточно соблюдать элементарные правила: не занимать чужие места, не пить, не курить и не шуметь. Ну и внимательно читать условия билета, особенно в части белья. Тогда ни у кого не возникнет к вам претензий.

Кстати, о правилах: недавно «За рулем» рассуждал о том, почему скорость на дорогах пора повышать.

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