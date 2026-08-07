Финалистов премии Бренд года «За рулем» объявят 19 августа

Чуть меньше двух недель осталось до оглашения списков претендентов на победу в премии потребительского доверия Бренд года «За рулем».

Перечень самых достойных торговых марок в автомобильной отрасли по 12 номинациям будет озвучен 19 августа на выставке «ИнтерАвтоМеханика» на площадке «АвтоБизнес Форум».

Напомним, что в этом году голосование за длинные списки проходит вплоть до 12 августа по номинациям: «АЗС», «АКБ», «Моторные масла», «Шины», «Автохимия», «Автоэлектроника», «Антифризы», «Тормозные колодки», «Автомобильные фильтры», «Щетки стеклоочистителей», «Подшипники», «Автомобильные лампы». И выбрать лучших можете вы – читатели и подписчики «За рулем».

А еще каждый посетитель выставки «ИнтерАвтоМеханика», которая пройдет с 18 по 21 августа 2026 года, может стать участником розыгрыша нового автомобиля Lada Iskra SW Cross.

Получите бесплатный билет от «За рулем» по ссылке, а на самом мероприятии возьмите конкурсную анкету у любого из экспонентов.

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