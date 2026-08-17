Эксперт рассказала, как изменился подход россиян к выбору машины
Россияне стали прагматичнее выбирать машины, заявила NEWS.ru Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».
По ее словам, в сегменте премиум-класса стали более популярны авто гибридных версий.
«В массовом сегменте покупатель стал более прагматичным, ориентируясь на соотношение цены и оснащения, стоимость обслуживания и наличие официальной гарантии. Клиенты активно используют онлайн-инструменты для выбора и сравнения комплектаций. В премиальном сегменте сохраняется запрос на статусность и эксклюзивность, однако к ним добавились требования к технологичности и адаптации к российским климатическим и дорожным условиям. Покупатели автомобилей премиум-класса чаще обращают внимание на гибридные версии, электромобили, запас хода и цифровой комфорт», – заявила Уткина.
Автоэксперт отметила, что покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам и автомобилям с гибридными силовыми установками и электромобилям. По ее словам, средний возраст человека, приобретающего новый автомобиль, снизился с 47 лет до 35–45 лет.
О непростом выборе между внедорожником и кроссовером с надежными агрегатами и бюджетом около 4 миллионов «За рулем» писал ранее.
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