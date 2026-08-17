Полный привод, надежные агрегаты, бюджет ~4 млн: нелегкий выбор между внедорожником и кроссовером
Не нужно быть детективом, чтобы понять, на кого ориентировались при создании Джетура Т1. Отсылки к дизайну Ленд Роверов очевидны, да и расширенные внедорожные возможности в тему. Новенький Т1 стоит чуть больше 4 млн рублей.
Может, присмотреть за ту же цену настоящий Land Rover, пусть и с пробегом? Например, Discovery четвертого поколения – с рамой, понижающей передачей и дизелем! Автомобили 2015–2016 годов выпуска в отличном состоянии стоят как раз 4 млн рублей. Но не превратится ли британская карета в тыкву при первых же технических проблемах?
Три плюс два
Найти четвертый Discovery с бензиновым турбомотором – сродни встрече с единорогом. Почти все машины на вторичке – с трехлитровым дизелем 306DT.
У этого V6 есть слабое место: случался проворот вкладыша с поломкой коленвала! Больше этим грешили двигатели до модернизации 2013 года, но и потом такие случаи были. Как ни странно, бояться этого не стоит: если спустя десять лет трагедии не случилось, значит, уже и не случится. А если ремонт был, то, опять же, в дальнейшем проблем ждать не стоит.
Только надо приглядывать за передним сальником коленвала: его течь – обычное явление для этого турбодизеля.
Топливная система Bosch, если не заливать тракторную солярку, работает долго. И не стоит забывать о некоторых дорогих регламентных работах вроде смены комплекта ремней привода ГРМ и ТНВД. Такая операция с запчастями обойдется примерно в 60 тысяч рублей.
Бензиновый турбомотор 2.0 Джетура (марки концерна Chery) имеет сложный индекс SQRF4J20. Ему едва исполнилось пять лет, так что говорить о долгосрочной надежности пока рано. В первый год были случаи обрывов цепи привода ГРМ, по которой даже отзывную компанию делали – но Jetour эта беда обошла, ибо Т1 появился уже после модернизации.
Рано что-то говорить и о собственном восьмиступенчатом автомате Fuzhen FA840. Работает он славно, но меня немного смущает запас крутящего момента в 440 Н·м – а двигатель выдает до 375 Н·м. Как бы фрикцион гидротрансформатора не износился раньше времени.
Восьмиступенчатая гидромеханика Disco хорошо известна – это продольный автомат ZF 8НР700. Если не забывать менять жидкость, живет он долго. Да и переваривает до 700 Н·м! А как иначе, если дизель при схожей мощности выдает почти вдвое больше крутящего момента, чем бензиновый мотор Джетура.
КОНКУРЕНТ ПРО
Близкий конкурент Джетура Т1 среди новых автомобилей – Haval H7. Он также обладает расширенными внедорожными возможностями на фоне среднестатистических кроссоверов. Недавно Н7 получил более мощный двигатель (231 вместо 192 л. с.). Автомобиль в базовой комплектации стоит 4 млн рублей, в топовом исполнении Tech+ он обойдется в те же 4,2 млн, что просят за Т1.
Разгон с препятствиями
И этот момент чувствуется! По первым ощущениям Jetour T1 кажется динамичнее, но быстро приходит понимание, что это в идеальных условиях. Стоит заселить в салон четырех пассажиров с багажом, как придет потеря динамики. А отстающий на первых метрах Discovery вырвется вперед.
Ему вообще всё равно, какая нагрузка. Пассажиры, груз, привязанный к фаркопу бетонный блок (шутка) – Discovery будет уверенно тянуть несмотря ни на что. К слову, багажа он увезет раза в два больше: при схожих габаритах большая часть внутреннего объема пошла на грузовой отсек.
Но выбирать подержанный Disco надо придирчиво. Двухстворчатая пятая дверь с откидной «скамейкой» уже через десять лет страдает от коррозии. Еще одно подлое место – задние арки, но пока не снимешь пластиковые накладки, об их состоянии не узнаешь.
Кузов Т1 полностью оцинкован, а толщина лакокрасочного покрытия уверенно переваливает за 100 мкм. Но потенциально слабые места есть и у него – в первую очередь кромка капота, где краска тоньше всего. А из-за «кирпичного» дизайна именно там появляются первые сколы, так что затянуть капот с передком в пленку будет не лишним.
Как и прикупить дефлекторы на окна – из-за неудачной формы пластиковых уголков в передних стеклах последние быстро закидывает грязью. Discovery при всей «квадратности» таких аэродинамических закидонов лишен.
Как лишен и экономии на материалах: благородно брутальный салон сделан с применением натуральных «продуктов». Коже сидений возраст лишь добавляет шарма, и пахнет она приятно. Дерево – это дерево, а не пластик. Каждая кнопочка нажимается с благородным усилием.
Интерьер Т1 также выглядит солидно, в нем много интересных деталей, и даже про физические кнопки не забыли. Но вот кожа на руле или сиденьях… Нет ощущения, что она переживет очередного британского монарха.
Зато салон порадует тех, кто идет в ногу со временем: функциональность медиасистемы, ассортимент обогревов и прочие автопилоты – вот где Т1 уделывает Disco в одни ворота.
СПОРТ В МАССЫ
За 4 млн рублей можно найти более прямого соперника для Джетура Т1 – Land Rover Discovery c приставкой Sport 2021–2022 года выпуска. Кроссовер с поперечно расположенным двигателем является наследником второго Фрилендера. На рынке есть как машины с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л. с., так и с 180‑сильным турбодизелем. Все двигатели – серии Ingenium.
Вопрос приоритетов
Китайские модели не стоят на месте. Если раньше вопрос выбора между новым «китайцем» и подержанным «европейцем» даже не стоял, то сейчас всё стало сложнее. Jetour Т1 едет солидно и силен вне асфальта, особенно по меркам кроссоверов. И подражание британской марке не зазорно – если ориентироваться, то на лучших.
А Land Rover на бездорожье не просто лучший, а король. Но, как любая царская особа, он привередлив. Если относиться к Discovery спустя рукава, то он с радостью вынесет не только деньги из кошелька, но и мозги. А если его величество почувствует уважение, то и отдача впечатлит.
А еще Discovery в любом возрасте остается ликвидным. Китайские модели по стоимости перепродажи пока проигрывают. И по стоимости обслуживания Jetour T1 легко поспорит с Ленд Ровером, а это вряд ли можно записать в плюсы.
Данные производителей
Jetour T1
Land Rover Discovery 4
Разгон 0–100 км/ч, с
8,6
9,3
Макс. скорость, км/ч
190
180
Снаряженная / полная масса, кг
1911 / 2211
2583 / 3240
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
дизельный, V6, спереди, продольно
Рабочий объем, см³
1998
2993
Макс. мощность, л. с./об/мин
245 / 5500
249 / 4000
Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин
375 / 1750
600 / 2000
Трансмиссия
полный привод, А8
Шины
235/65 R19
255/60 R18
Топливо / запас топлива, л
АИ-92...95 / 70
ДТ / 82
Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл, л/100 км
12,5 / 8,1 / 9,7
9,8 / 8,1 / 8,8
Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽
Jetour T1
Land Rover Discovery 4
Расходы на плановое ТО
155 000
89 100
ОСАГО
42 315
42 315
Расходы на топливо
446 030
565 500
Потеря стоимости
671 000 (16%)
454 000 (12%)
Транспортный налог
55 125
56 025
Итого
1 314 345
1 206 940
Стоимость 1 км пробега
22,82
20,12
Стоимость некоторых запасных частей, ₽
Jetour T1
Land Rover Discovery 4
Воздушный фильтр
1780
1900
Масляный фильтр
1000
1100
Комплект свечей зажигания / накаливания
7800
10 600
Комплект зимних шипованных шин
92 100
78 900
Передние тормозные колодки
12 400
9900
Благодарим Михаила Кириллова за предоставленный автомобиль.
О типичных неисправностях Land Rover Discovery четвертого поколения «За рулем» подробно рассказывал
- «За рулем» можно смотреть на YouTube