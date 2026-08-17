Полный привод, надежные агрегаты, бюджет ~4 млн: нелегкий выбор между внедорожником и кроссовером

Land Rover Discovery б/у и новый Jetour T1: тест-драйв, ресурс, расходы

Не нужно быть детективом, чтобы понять, на кого ориентировались при создании Джетура Т1. Отсылки к дизайну Ленд Роверов очевидны, да и расширенные внедорожные возможности в тему. Новенький Т1 стоит чуть больше 4 млн рублей.

Может, присмотреть за ту же цену настоящий Land Rover, пусть и с пробегом? Например, Discovery четвертого поколения – с рамой, понижающей передачей и дизелем! Автомобили 2015–2016 годов выпуска в отличном состоянии стоят как раз 4 млн рублей. Но не превратится ли британская карета в тыкву при первых же технических проблемах?

Три плюс два

Найти четвертый Discovery с бензиновым турбомотором – сродни встрече с единорогом. Почти все машины на вторичке – с трехлитровым дизелем 306DT.

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У этого V6 есть слабое место: случался проворот вкладыша с поломкой коленвала! Больше этим грешили двигатели до модернизации 2013 года, но и потом такие случаи были. Как ни странно, бояться этого не стоит: если спустя десять лет трагедии не случилось, значит, уже и не случится. А если ремонт был, то, опять же, в дальнейшем проблем ждать не стоит.

Только надо приглядывать за передним сальником коленвала: его течь – обычное явление для этого турбодизеля.

Топливная система Bosch, если не заливать тракторную солярку, работает долго. И не стоит забывать о некоторых дорогих регламентных работах вроде смены комплекта ремней привода ГРМ и ТНВД. Такая операция с запчастями обойдется примерно в 60 тысяч рублей.

Бензиновый турбомотор 2.0 Джетура (марки концерна Chery) имеет сложный индекс SQRF4J20. Ему едва исполнилось пять лет, так что говорить о долгосрочной надежности пока рано. В первый год были случаи обрывов цепи привода ГРМ, по которой даже отзывную компанию делали – но Jetour эта беда обошла, ибо Т1 появился уже после модернизации.

Land Rover Discovery 4. Плановое обслуживание проводится каждые 13 тысяч км. Проблем с покупкой расходников нет, есть большой выбор аналогов. Jetour T1. Двухлитровый турбомотор официально допускает использование 92‑го бензина. Замена масла требуется каждые 10 тысяч км.

Рано что-то говорить и о собственном восьмиступенчатом автомате Fuzhen FA840. Работает он славно, но меня немного смущает запас крутящего момента в 440 Н·м – а двигатель выдает до 375 Н·м. Как бы фрикцион гидротрансформатора не износился раньше времени.

Восьмиступенчатая гидромеханика Disco хорошо известна – это продольный автомат ZF 8НР700. Если не забывать менять жидкость, живет он долго. Да и переваривает до 700 Н·м! А как иначе, если дизель при схожей мощности выдает почти вдвое больше крутящего момента, чем бензиновый мотор Джетура.

КОНКУРЕНТ ПРО Близкий конкурент Джетура Т1 среди новых автомобилей – Haval H7. Он также обладает расширенными внедорожными возможностями на фоне среднестатистических кроссоверов. Недавно Н7 получил более мощный двигатель (231 вместо 192 л. с.). Автомобиль в базовой комплектации стоит 4 млн рублей, в топовом исполнении Tech+ он обойдется в те же 4,2 млн, что просят за Т1.

Разгон с препятствиями

И этот момент чувствуется! По первым ощущениям Jetour T1 кажется динамичнее, но быстро приходит понимание, что это в идеальных условиях. Стоит заселить в салон четырех пассажиров с багажом, как придет потеря динамики. А отстающий на первых метрах Discovery вырвется вперед.

Пневмоподвеска Дискавери надежна при условии нормального ухода. Это регулярная мойка и периодическая замена пыльников пневмобаллонов.

Ему вообще всё равно, какая нагрузка. Пассажиры, груз, привязанный к фаркопу бетонный блок (шутка) – Discovery будет уверенно тянуть несмотря ни на что. К слову, багажа он увезет раза в два больше: при схожих габаритах большая часть внутреннего объема пошла на грузовой отсек.

Монументальный интерьер Land Rover Discovery напоминает убранство яхты.

Шайба селектора коробки иногда выходит из строя, но это скорее исключение, чем правило. Центральная консоль Land Rover Discovery – что кнопочный телефон на прилавке со смартфонами. Но к удобству вопросов нет, климат-онтроль даже спустя десять лет работает исправно.

Но выбирать подержанный Disco надо придирчиво. Двухстворчатая пятая дверь с откидной «скамейкой» уже через десять лет страдает от коррозии. Еще одно подлое место – задние арки, но пока не снимешь пластиковые накладки, об их состоянии не узнаешь.

Кузов Т1 полностью оцинкован, а толщина лакокрасочного покрытия уверенно переваливает за 100 мкм. Но потенциально слабые места есть и у него – в первую очередь кромка капота, где краска тоньше всего. А из-за «кирпичного» дизайна именно там появляются первые сколы, так что затянуть капот с передком в пленку будет не лишним.

Подвеска Джетура обладает на удивление хорошей энергоемкостью. На сколько лет ее хватит, покажет время.

Как и прикупить дефлекторы на окна – из-за неудачной формы пластиковых уголков в передних стеклах последние быстро закидывает грязью. Discovery при всей «квадратности» таких аэродинамических закидонов лишен.

Интерьер что раскладной нож – стильно и удобно. Недостаток один – руль странной формы. У хорошего полноприводника он должен быть круглым.

Из семи режимов движения Т1 больше половины предназначены для бездорожья. Внедорожные ассистенты с соответствующей графикой помогают делать Т1 серьезным «проходимцем» по меркам кроссоверов. Вместе с двухзонным климат-контролем есть полный набор обогревов.

Как лишен и экономии на материалах: благородно брутальный салон сделан с применением натуральных «продуктов». Коже сидений возраст лишь добавляет шарма, и пахнет она приятно. Дерево – это дерево, а не пластик. Каждая кнопочка нажимается с благородным усилием.

Интерьер Т1 также выглядит солидно, в нем много интересных деталей, и даже про физические кнопки не забыли. Но вот кожа на руле или сиденьях… Нет ощущения, что она переживет очередного британского монарха.

Зато салон порадует тех, кто идет в ногу со временем: функциональность медиасистемы, ассортимент обогревов и прочие автопилоты – вот где Т1 уделывает Disco в одни ворота.

СПОРТ В МАССЫ За 4 млн рублей можно найти более прямого соперника для Джетура Т1 – Land Rover Discovery c приставкой Sport 2021–2022 года выпуска. Кроссовер с поперечно расположенным двигателем является наследником второго Фрилендера. На рынке есть как машины с двухлитровым турбомотором мощностью 200 л. с., так и с 180‑сильным турбодизелем. Все двигатели – серии Ingenium.

Вопрос приоритетов

Китайские модели не стоят на месте. Если раньше вопрос выбора между новым «китайцем» и подержанным «европейцем» даже не стоял, то сейчас всё стало сложнее. Jetour Т1 едет солидно и силен вне асфальта, особенно по меркам кроссоверов. И подражание британской марке не зазорно – если ориентироваться, то на лучших.

Кожа Ленд Ровера стойко выдерживает большие пробеги. Не исключено, что она переживет отделку Джетура.

На втором ряду теснее, чем в Т1. Зато у Discovery есть еще и третий. Багажник Ленд Ровера с удобной двустворчатой дверью – гигантский и отлично организованный.

А Land Rover на бездорожье не просто лучший, а король. Но, как любая царская особа, он привередлив. Если относиться к Discovery спустя рукава, то он с радостью вынесет не только деньги из кошелька, но и мозги. А если его величество почувствует уважение, то и отдача впечатлит.

Сиденья Джетура, помимо обогрева, оснащены трехступенчатой вентиляцией.

Спинки второго ряда регулируются по углу наклона. Места больше, чем в Discovery. Шторка или полка в багажнике Т1 отсутствуют, хотя крепления имеются. В подполье – небольшой органайзер.

А еще Discovery в любом возрасте остается ликвидным. Китайские модели по стоимости перепродажи пока проигрывают. И по стоимости обслуживания Jetour T1 легко поспорит с Ленд Ровером, а это вряд ли можно записать в плюсы.

Данные производителей

Jetour T1 Land Rover Discovery 4 Разгон 0–100 км/ч, с 8,6 9,3 Макс. скорость, км/ч 190 180 Снаряженная / полная масса, кг 1911 / 2211 2583 / 3240 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно дизельный, V6, спереди, ­продольно Рабочий объем, см³ 1998 2993 Макс. мощность, л. с./об/мин 245 / 5500 249 / 4000 Макс. крутящий момент, Н·м/об/мин 375 / 1750 600 / 2000 Трансмиссия полный привод, А8 Шины 235/65 R19 255/60 R18 Топливо / запас топлива, л АИ-92...95 / 70 ДТ / 82 Расход топлива: город. / загород. / смешанный цикл, л/100 км 12,5 / 8,1 / 9,7 9,8 / 8,1 / 8,8

Стоимость содержания в течение трех лет*, ₽

Jetour T1 Land Rover Discovery 4 Расходы на плановое ТО 155 000 89 100 ОСАГО 42 315 42 315 Расходы на топливо 446 030 565 500 Потеря стоимости 671 000 (16%) 454 000 (12%) Транспортный налог 55 125 56 025 Итого 1 314 345 1 206 940 Стоимость 1 км пробега 22,82 20,12

Стоимость некоторых запасных частей, ₽

Jetour T1 Land Rover Discovery 4 Воздушный фильтр 1780 1900 Масляный фильтр 1000 1100 Комплект свечей зажигания / накаливания 7800 10 600 Комплект зимних шипованных шин 92 100 78 900 Передние тормозные колодки 12 400 9900





Благодарим Михаила Кириллова за предоставленный автомобиль.

О типичных неисправностях Land Rover Discovery четвертого поколения «За рулем» подробно рассказывал

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