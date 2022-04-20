Land Rover Discovery IV: много преимуществ и 3 серьезных недостатка

Land Rover Discovery занимает нишу между «простым» Дефендером и роскошным Рейндж Ровером.
Машина четвертого поколения (образца 2009 года) — результат глубокой переработки третьего поколения: модернизировали подвеску, добавили новых агрегатов и электронных ассистентов.
В целом конструкция осталась прежней, основные отличия от предшественника — в дизайне.
В 2014 году провели фейслифтинг и расширили набор опций.
Достоинства
- Комфорт и оснащение — премиальные
- Высокие внедорожные способности
- Ржавеет неторопливо, начиная с рамы, интегрированной в кузов
- Огромный багажник.
Недостатки
- Дорог в ремонте и обслуживании
- Нет простого и надежного мотора
- Механическую коробку передач не сыскать.
Моторы
Двигатели — самый сложный вопрос. Бензиновый V8 5.0 (508PN, 375 л.с.) редок и очень прожорлив. Ходит до полумиллиона км, но раздражает растяжением цепи ГРМ (иногда к 100 тысячам км; стоимость замены — свыше 100 тыс. руб.), поломками водяной помпы и текущим теплообменником.
Дизели — совместная разработка Форда и PSA. Новый 3.0 (211, 245, 249 л.с.) сделан из старого 2.7 (190 л.с.) и сохранил часть наследственных болячек. Среди них — возможность проворачивания вкладышей и клина (до модернизации 2013 года), течи переднего сальника коленвала.
На старом много хлопот доставляет топливная система Siemens с пьезофорсунками.
На новом стоит Bosch — форсунки надежнее, но менее стоек ТНВД. Также надо тщательно следить за приводными ремнями (на 3.0 их три!) и прочищать клапан EGR.
Ресурс 2.7 оценивают в 250 тыс. км, новый живет дольше. У него нет масляного щупа, а электронный уровнемер иногда глючит, особенно зимой. За неимением лучшего 3‑литровый дизель в самом маломощном варианте приходится считать оптимальным.
Коробки передач
До 2012 года в паре с дизелями работал 6‑ступенчатый автомат ZF 6HP28, а после — 8‑ступенчатый 8HP70. Он же обслуживает бензиновый V8.
Оба агрегата применены на различных «немцах» и хорошо изучены. Оба склонны к перегреву, особенно в пробках в жару, и плохо переносят масляное голодание: ускоряется износ, возможны отказы мехатроники и так далее. Пластиковый поддон может покоробить — возникнут течи. Но 200–250 тысяч км при правильном уходе выдерживает большинство экземпляров, даже при жестких условиях эксплуатации.
Система постоянного полного привода (с понижающей передачей, блокируемыми межосевым и задним межколесным дифференциалами) исключительно надежна. Поломки обычно связаны с естественным износом. Нужно следить за пыльниками внутренних ШРУСов, они довольно быстро трескаются.
Эксплуатационные болячки
- При езде только по хорошему асфальту все компоненты подвески работают долго, свыше 100 тысяч км. По плохому — готовьтесь часто менять сайлентблоки, передние нижние шаровые опоры и ступичные подшипники.
- Пневмоподвеска у дорогих версий — отличная вещь, но после 100–120 тысяч — гарантированный источник разнообразных поломок.
- Слаба электрика — в нашем климате быстро закисает проводка. Часто и изобретательно сбоит электроника, которой полным-полно. Регулярны отказы замков всех дверей, парковочных датчиков, стояночного тормоза. Для выявления причин нередко необходимо диагностическое оборудование.
- На вторичке доминируют машины с пробегом около 150 тысяч км — считается, что у большинства он скручен.
Euro NCAP: тест не проводился
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