Land Rover Discovery IV: много преимуществ и 3 серьезных недостатка — журнал За рулем

Land Rover Discovery IV: много преимуществ и 3 серьезных недостатка

Легендарный внедорожник только по мере роста пробега приобретает разумные цены. Но в обслуживании - не подарок.

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Land Rover Discovery занимает нишу между «простым» Дефендером и роскошным Рейндж Ровером.

Машина четвертого поколения (образца 2009 года) — результат глубокой переработки третьего поколения: модернизировали подвеску, добавили новых агрегатов и электронных ассистентов.

В целом конструкция осталась прежней, основные отличия от предшественника — в дизайне.

В 2014 году провели фейслифтинг и расширили набор опций.

Land Rover Discovery IV: много преимуществ и 3 серьезных недостаткаLand Rover Discovery IV
Land Rover Discovery IV

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Достоинства

  • Комфорт и оснащение — премиальные
  • Высокие внедорожные способности
  • Ржавеет неторопливо, начиная с рамы, интегрированной в кузов
  • Огромный багажник.

Land Rover Discovery IV: много преимуществ и 3 серьезных недостаткаСалон не разочарует ни по форме, ни по содержанию. Материалы качественные и износостойкие.
Салон не разочарует ни по форме, ни по содержанию. Материалы качественные и износостойкие.

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Недостатки

  • Дорог в ремонте и обслуживании
  • Нет простого и надежного мотора
  • Механическую коробку передач не сыскать.

Моторы

Двигатели — самый сложный вопрос. Бензиновый V8 5.0 (508PN, 375 л.с.) редок и очень прожорлив. Ходит до полумиллиона км, но раздражает растяжением цепи ГРМ (иногда к 100 тысячам км; сто­имость замены — свыше 100 тыс. руб.), поломками водяной помпы и текущим теплообменником.


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Дизели — совместная разработка Форда и PSA. Новый 3.0 (211, 245, 249 л.с.) сделан из старого 2.7 (190 л.с.) и сохранил часть наследственных болячек. Среди них — возможность проворачивания вкладышей и клина (до модернизации 2013 года), течи переднего сальника коленвала.


На старом много хлопот доставляет топливная система Siemens с пьезофорсунками.


На новом стоит Bosch — форсунки надежнее, но менее стоек ТНВД. Также надо тщательно следить за приводными ремнями (на 3.0 их три!) и прочищать клапан EGR. 


Ресурс 2.7 оценивают в 250 тыс. км, новый живет дольше. У него нет масляного щупа, а электронный уровнемер иногда глючит, особенно зимой. За неимением лучшего 3‑литровый дизель в самом маломощном варианте приходится ­считать оптимальным.

Коробки передач

До 2012 года в паре с дизелями работал 6‑ступенчатый автомат ZF 6HP28, а после — 8‑ступенчатый 8HP70. Он же обслуживает бензиновый V8.


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Оба агрегата применены на различных «немцах» и хорошо изучены. Оба склонны к перегреву, особенно в пробках в жару, и плохо переносят масляное голодание: ускоряется износ, возможны отказы мехатроники и так далее. Пластиковый поддон может покоробить — возникнут течи. Но 200–250 тысяч км при правильном уходе выдерживает большинство экземпляров, даже при жестких условиях эксплу­атации.


Система постоянного полного привода (с понижающей передачей, блокируемыми межосевым и задним межколесным дифференциалами) исключительно надежна. Поломки обычно связаны с естественным износом. Нужно следить за пыльниками внутренних ШРУСов, они довольно быстро трескаются.

Эксплуатационные болячки

  • При езде только по хорошему асфальту все компоненты подвески работают долго, свыше 100 тысяч км. По плохому — готовьтесь часто менять сайлентблоки, передние нижние шаровые опоры и ступичные подшипники.
  • Пневмоподвеска у дорогих версий — отличная вещь, но после 100–120 тысяч — гарантированный источник разнообразных поломок.
  • Слаба электрика — в нашем климате быстро закисает проводка. Часто и изобретательно сбоит электроника, которой полным-полно. Регулярны отказы замков всех дверей, парковочных датчиков, стояночного тормоза. Для выявления причин нередко необходимо диагностическое оборудование.
  • На вторичке доминируют машины с пробегом около 150 тысяч км — считается, что у большинства он скручен.


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Оптимальный выбор: Discovery D3.0 АКП

За те же деньги: Audi Q7, Lexus RX, Toyota Highlander, VW Touareg, Volvo XC90



Фото: Land Rover

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Отзывы о Land Rover Discovery (4)

Land Rover 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Это все тот же ЛендРовер!!!

Недостатки:

Их нет кроме цены.

Комментарий:

Всем дорого времени, съездил в Крым, приключений машинка не создала, поломок нет, масло уровень, усталости водителя нет, еще раз убедился в прекрасном. Дискавери приятная машинка. Писарям, любителям шкод, рено, форд с низким брюхом у которых слюни на дороге текут при виде диско , хочу пожелать та...

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