Land Rover Discovery IV: много преимуществ и 3 серьезных недостатка

3 внедорожника, которые на бездорожье круче УАЗа (а стоят столько же)

Land Rover Discovery занимает нишу между «простым» Дефендером и роскошным Рейндж Ровером.

Машина четвертого поколения (образца 2009 года) — результат глубокой переработки третьего поколения: модернизировали подвеску, добавили новых агрегатов и электронных ассистентов.

В целом конструкция осталась прежней, основные отличия от предшественника — в дизайне.

В 2014 году провели фейслифтинг и расширили набор опций.

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Достоинства

Комфорт и оснащение — премиальные

Высокие внедорожные способности

Ржавеет неторопливо, начиная с рамы, интегрированной в кузов

Огромный багажник.

Салон не разочарует ни по форме, ни по содержанию. Материалы качественные и износостойкие.



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Недостатки

Дорог в ремонте и обслуживании

Нет простого и надежного мотора

Механическую коробку передач не сыскать.

Моторы

Двигатели — самый сложный вопрос. Бензиновый V8 5.0 (508PN, 375 л.с.) редок и очень прожорлив. Ходит до полумиллиона км, но раздражает растяжением цепи ГРМ (иногда к 100 тысячам км; сто­имость замены — свыше 100 тыс. руб.), поломками водяной помпы и текущим теплообменником.





Дизели — совместная разработка Форда и PSA. Новый 3.0 (211, 245, 249 л.с.) сделан из старого 2.7 (190 л.с.) и сохранил часть наследственных болячек. Среди них — возможность проворачивания вкладышей и клина (до модернизации 2013 года), течи переднего сальника коленвала.





На старом много хлопот доставляет топливная система Siemens с пьезофорсунками.





На новом стоит Bosch — форсунки надежнее, но менее стоек ТНВД. Также надо тщательно следить за приводными ремнями (на 3.0 их три!) и прочищать клапан EGR.





Ресурс 2.7 оценивают в 250 тыс. км, новый живет дольше. У него нет масляного щупа, а электронный уровнемер иногда глючит, особенно зимой. За неимением лучшего 3‑литровый дизель в самом маломощном варианте приходится ­считать оптимальным.

Коробки передач

До 2012 года в паре с дизелями работал 6‑ступенчатый автомат ZF 6HP28, а после — 8‑ступенчатый 8HP70. Он же обслуживает бензиновый V8.



