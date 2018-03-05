Тест систем автоторможения: богатые тоже врезаются

Продолжаем испытывать автомобили, которые в опасной ситуации сами жмут на тормоз. Рейтинг машин, оснащенных системами автоторможения, дополняют модели премиум-класса. Пугающие ценники не всегда гарантируют безупречное поведение в экстремальной ситуации, и наши испытания это подтвердили.

Премиальных в тесте оказалось три модели: встретились «англичанин», «швед» и «немец». Land Rover и Volvo в 2015 году уже держали экзамен по автоторможению. Тогда это были, соответственно, модели Discovery Sport и S60. В этот раз честь марок защищают новый Discovery и V90 Cross Country. Mercedes в наших тестах участвует впервые. Он выставил на ринг универсал E-класса в версии All-Terrain. И вот как распределились места.

ТРЕТЬЕ МЕСТО: LAND ROVER DISCOVERY

Дело техники

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В прошлый раз Discovery Sport не набрал ни одного балла, поскольку одинаково невозмутимо въезжал как в неподвижную, так и в движущуюся мишень. Система AEB впервые появилась именно на Спорте, а новый «диско» вышел в люди с уже модернизированной электроникой, в «мозги» которой заложили, в частности, функцию распознавания пешеходов. Обеспечит ли переработанный софт безопасное торможение?

«В стоячего»

Скорость 15 км/ч. Бабах! Discovery приехал в стоящий «автомобиль». Еще попытка — и после удара наша установка вновь уезжает по рельсам. На третий раз «диско» всё же затормозил, но потом его вновь постигла неудача. Из десяти попыток только три оказались зачетными.

После небольшого отдыха и очередных перезагрузок электронных блоков Discovery выдал серию безошибочных попыток на скоростях до 35 км/ч включительно. Это значение мы и занесли в протокол: дважды беспощадно пнув установку на 40 км/ч, Land Rover отправился на динамические испытания.

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«Догонялки»

В догонялки Discovery тоже играть не захотел: и на низкой скорости, и на высокой тормозить перед замедляющимся впереди автомобилем отказался, — правда, в последний момент просигналил водителю об опасности. Уже потеряв надежду, я всё же решил довести испытания до конца. И — о чудо! — «диско» затормозил перед замедляющейся установкой. На этом его потенциал иссяк: последующие попытки вновь оказались безуспешными.

«Дай знак»

Система предупреждения, по сути, не работает. На малой скорости она подала сигнал уже в процессе торможения, а на более высоких решила и вовсе промолчать.

Вывод

На фоне других участников теста Land Rover выглядит бледно. А ведь это самый дорогой автомобиль в нашей сборной. Но прогресс Discovery по сравнению с прошлым тестом заметен. Поэтому ждем в следующий раз машину, которая окажет противникам достойное сопротивление.

LAND ROVER DISCOVERY. Комплектация: 3.0 Si6 HSE Luxury. Цена тестового автомобиля: 6 947 000 рублей. Система автономного экстренного торможения Autonomous Emergency Braking (AEB) — опция для Discovery (13 700 рублей).

Заявленный производителем диапазон скоростей, в котором система распознает автомобили, — от 5 до 80 км/ч. А вот предотвратить столкновение она обязана на скорости до 50 км/ч. Увы, в деле «диско» показал более скромные результаты.

Система автоторможения AEB дебютировала на кроссовере Discovery Sport, а на более крупном Discovery устанавливают модернизированную AEB — схожую по «железу», но с новым софтом. Объекты и расстояние до них AEB определяет при помощи стереокамер, размещенных за ветровым стеклом, в зоне очистки дворниками.

И систему автоторможения, и функцию предупреждения о столкновении можно отключить, поставив галочки в меню напротив соответствующего пункта.



ВТОРОЕ МЕСТО: VOLVO V90 CROSS COUNTRY

Дело техники

Честь шведской марки, слывущей символом безопасности, на прошлом тесте защищал седан S60. Он занял второе место, но в полной мере ожиданий не оправдал — из-за частых сбоев при остановке перед неподвижной установкой. Новейший универсал V90 Cross Country оснащен системой с аналогичным названием City Safety, но по начинке и заложенным в нее программным алгоритмам это совсем новый комплекс. Его устанавливают на Volvo, построенные на модульной платформе SPA. Заявленные производителем характеристики уверяют, что новая система City Safety работает точнее, смотрит дальше (до 200 метров), ориентируется быстрее (до скорости 200 км/ч), распознает автомобили, стоящих и идущих пешеходов, велосипедистов и животных.

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«В стоячего»

Действительно, прогресс налицо! Ни единого сбоя при торможении перед неподвижным прицепом. Правда, при торможении со скорости 45 км/ч машина почти коснулась установки, и мы решили, что это предел возможностей. Но с 50 км/ч универсал затормозил даже увереннее.

«Догонялки»

Универсал без нареканий прошел все ездовые испытания системы City Safety. Правда, при некоторых торможениях автоматика настолько сильно затягивала ремень, что у меня всякий раз перехватывало дух, — как бы такая забота о безопасности не обернулась травмой.

«Дай знак»

Система вовремя информирует водителя об опасности на любой скорости. Только не выставляйте в настройках позднее оповещение: может не хватить времени на реакцию. В нескольких заездах мне не удалось избежать контакта с установкой. Только когда выставляешь раннее предупреждение, можно спокойно замедлиться без риска попасть в аварию.

Вывод

Вновь второе место! Стабильность — признак мастерства. Именно стабильная работа — основное достоинство новой системы по сравнению с предшественницей. Незначительные помарки не позволили машине подняться на высшую ступень; чтобы переплюнуть лидера, придется еще постараться.

VOLVO V90 CROSS COUNTRY. Комплектация: T6 AWD Pro. Цена тестового автомобиля: 3 831 000 рублей. Система безопасности City Safety входит в стандартное оборудование всех Volvo.

Новая версия системы активной безопасности City Safety умеет не только следить за автомобилями, следующими в попутном направлении, но и помогает водителю при проезде перекрестков.

За стеклом в зоне очистки расположены глаза и уши системы City Safety — радар и камера, объединенные в единый блок. Приоритетная задача камеры — обнаружение пешеходов, а радар должен засекать в первую очередь автомобили.

Система City Safety входит в комплекс безопасности Intellisafe. В технической документации значится, что она должна сама тормозить перед стоящим или движущимся впереди автомобилем, пешеходами (в том числе выходящими из-за другой машины), велосипедистами и крупными животными.



ПЕРВОЕ МЕСТО: MERCEDES-BENZ E 220 D 4MATIC ALL-TERRAIN

Дело техники

Mercedes-Benz решил не экономить на разработке и оснащении автомобилей комплексами активной безопасности. У некоторых участников нашего теста происходящее впереди отслеживают камеры, у других — радары, а в распоряжении Е-класса есть и стереокамеры, и радары ближнего и дальнего действия. Можно было делать ставки на то, что «ешка» с таким богатым арсеналом станет победителем, но мы даже не предполагали, что четкость работы системы настолько нас поразит.

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«В стоячего»

При выполнении статических упражнений Mercedes-Benz поначалу демонстрировал довольно резкие торможения c небольших скоростей. На 35 км/ч он стал натягивать ремень безопасности, а процесс торможения проходил по следующему сценарию: предупредительный сигнал, затем плавное торможение, а если водитель не вмешивается, автоматика дожимает педаль. С ростом скорости картина не меняется. И, что крайне важно, остается уверенность, что машина затормозит. В азарте я даже перешел критическую отметку «50 км/ч» (при контакте на более высокой скорости есть риск повредить и установку, и автомобиль) — и универсал послушно остановился с шестидесяти.

«Дай знак»

Проверяя предупреждения об опасном сближении на низких и средних скоростях, мы обнаружили, что система отмеряет ровно столько времени, чтобы успеть среагировать и затормозить на грани срабатывания АБС. В момент, когда раздался тревожный сигнал на 90 км/ч, мы с автоматикой одновременно нажали на тормоз. Я побоялся, что врежусь, и в последний момент взял управление на себя. Как оказалось, напрасно: при повторном заезде Mercedes остановился в метре от установки. Причем в завершение машина чуть дожала тормозá, демонстрируя, что полностью контролирует ситуацию.

«Догонялки»

После такого триумфа проверка в динамике выглядела скучной формальностью — E-класс все три упражнения выполнил с филигранной точностью, не дав повода усомниться в его безграничных возможностях.

Вывод

Mercedes-Benz уверенно выполнил все упражнения, ни разу не допустив промаха. Установленная на нем система автоторможения — самая сложная и дорогая. Это тот случай, когда достигнутые цели оправдывают вложенные средства.

MERCEDES-BENZ E 220 D 4MATIC ALL-TERRAIN. Комплектация: Luxury. Цена тестового автомобиля: 5 149 195 рублей. Система автоматического торможения Collision Prevention Assist входит в базовое оснащение.

Из-под ветрового стекла Mercedes-Benz смотрит вперед глазами стереокамеры. Она различает объекты на расстоянии до полукилометра, а угол обзора составляет 50°.

Систему автоторможения отключить нельзя, что абсолютно оправданно и логично. Она никак не вмешивается в управление, пока не возникает экстренная ситуация. Через меню отрегулировать и отключить можно только функцию предупреждения об опасном сближении.

Первостепенная задача радиорадара, спрятанного в трехлучевой звезде, — распознавать автомобили на ближних и дальних подступах. До 70 метров он сканирует сектор с углом 90°, далее «взгляд» сужается до 20° и бьет на 250 метров.



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Так распределились места в премиум-классе. Но в итоговую таблицу мы решили включить все модели, принимавшие участие в тесте систем автоторможения. Позиции двух «премиальных» лидеров, Мерседеса и Volvo, остались непоколебимы. Занявший же третье место Land Rover Discovery существенно отстал от них и откатился в самый хвост, пропустив вперед куда более дешевые модели. Так случается в современном автомобильном мире — и престижные машины по некоторым параметрам проигрывают более доступному ширпотребу. И как еще одно подтверждение — третье место в итоговом рейтинге Subaru XV, самого дешевого автомобиля в тесте.

Если огладываться на результаты испытаний, которые мы проводили почти три года назад, прослеживается одна общая тенденция. Автоматика стала работать адекватнее. Правда, по-прежнему у одних лучше, у других — хуже. И вывод напрашивается сам собой: наличие системы автоторможения на автомобиле — это еще не гарантия безопасности.

По большому счету, среди всех протестированных автомобилей разве что Mercedes-Benz достоин полного доверия. За несколько десятков заездов он не допустил ни единой ошибки. И именно так — четко и безотказно — должны работать все без исключения системы безопасности. Они призваны спасать, а в такой работе ошибок быть не должно.