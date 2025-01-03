Премиальный рамный внедорожник по цене УАЗа — чего опасаться при покупке

Эксперт Виноградов рассказал, на что смотреть при выборе Land Rover Discovery 4

Если вас не устраивает новый УАЗ Патриот и хочется комфортный внедорожник с именем, то следует идти на вторичный рынок и присмотреться, например, к мощному британцу, который славится, кроме прочего, высоким уровнем комфорта даже по современным меркам.

Land Rover Discovery 4

Ждать коррозию Land Rover Discovery 4можно только в случае некачественного ремонта после ДТП.

Большая часть представленных на вторичном рынке Land Rover Discovery 4 оснащены трехлитровым дизельным двигателем V6.

К сожалению, он унаследовал слабость младшего двигателя 2.7. Это проворот вкладышей, который в самых страшных случаях приводит к поломке коленчатого вала. Порой это случалось еще до 150 тысяч км пробега.

Парадоксально, но бояться такой серьезной проблемы не стоит. Если дизель уже был отремонтирован, то бояться уже нечего. Если проворота до сих пор не случилось, то вряд ли случится и в дальнейшем.

За 2 млн рублей можно найти Land Rover Discovery четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска.

Начиная с 2012 года Discovery оснащался восьмиступенчатым автоматом ZF 8HP. Масло в нем рассчитано на весь срок службы, но лучше обновлять жидкость каждые 60 тысяч км. Тогда коробка проживет долго.

Интерьер Land Rover Discovery 4 сделан из очень качественных материалов и обычно не требует перетяжки до 200 тысяч километров.

У некоторых автомобилей случались проблемы с выезжающей шайбой-селектором. Проблема решается перепайкой транзистора селектора.

Ходовая часть редко требует ремонта. Наименьший ресурс – у передних рычагов: но и он составляет порядка 100 тысяч км. Сайлентблоки задних рычагов и шаровые опоры выхаживают почти двое больше – 160-180 тысяч км.

То есть, при соответствующем обслуживании Land Rover Discovery 4 – отличный вариант для покупки, который, несмотря на возраст, прослужит еще очень долго.

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