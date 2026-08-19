Объявлены финалисты Премии Бренд Года «За рулем» 2026
Сегодня на выставке «ИнтерАвтоМеханика» объявили шорт-листы Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» 2026.
Презентацию провел главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что премия помогает автомобилистам ориентироваться в огромном выборе автомобильных товаров и делать осознанный выбор.
В этом году в первом этапе голосования приняли участие почти 56 000 человек.
А теперь время познакомиться с финалистами. В карточках собрали 7 традиционных номинаций.
А оставшиеся 5 новых номинаций и их финалистов покажем совсем скоро.
С 1 сентября по 1 ноября голосуйте за финалистов и выбирайте лучшие бренды в каждой категории.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube