Объявлены финалисты Премии Бренд Года «За рулем» 2026

Сегодня на выставке «ИнтерАвтоМеханика» объявили шорт-листы Премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» 2026.

Презентацию провел главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что премия помогает автомобилистам ориентироваться в огромном выборе автомобильных товаров и делать осознанный выбор.

В этом году в первом этапе голосования приняли участие почти 56 000 человек.

А теперь время познакомиться с финалистами. В карточках собрали 7 традиционных номинаций.

А оставшиеся 5 новых номинаций и их финалистов покажем совсем скоро.

С 1 сентября по 1 ноября голосуйте за финалистов и выбирайте лучшие бренды в каждой категории.

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