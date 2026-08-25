В России стартуют продажи свежего кроссовера Toyota

В РФ начнутся продажи Toyota bZ3X c гарантией по цене от 4,7 млн рублей

С 26 августа в России стартуют продажи электрического кроссовера Toyota bZ3X, который будет доступен по параллельному импорту. Дилеры предлагают на автомобиль полноценную гарантию и сервисную поддержку.

М одель разработана совместным предприятием GAC Toyota специально для китайского рынка. Стартовая цена – 4 690 000 рублей.

Питается автомобиль от литий-железо-фосфатной батареи, причем выбор емкости неплохой: 50,03, 58,37 либо 67,92 кВтч.

Toyota bZ3X

В компании «Рольф» подчеркивают, что берут на себя все хлопоты – оформление, гарантию и сервисное обслуживание. Об этом сообщил директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов.

К слову, в Китае bZ3X появился еще весной прошлого года. Там его оценили от 100 800 юаней, что соответствует примерно 1,3 млн рублей.

Toyota bZ3X

Ранее «За рулем» рассказал, сколько стоит привезенный в Россию кроссовер Chevrolet.

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