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В России стартуют продажи свежего кроссовера Toyota

В РФ начнутся продажи Toyota bZ3X c гарантией по цене от 4,7 млн рублей

С 26 августа в России стартуют продажи электрического кроссовера Toyota bZ3X, который будет доступен по параллельному импорту. Дилеры предлагают на автомобиль полноценную гарантию и сервисную поддержку.

М одель разработана совместным предприятием GAC Toyota специально для китайского рынка. Стартовая цена – 4 690 000 рублей.

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Питается автомобиль от литий-железо-фосфатной батареи, причем выбор емкости неплохой: 50,03, 58,37 либо 67,92 кВтч.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

В компании «Рольф» подчеркивают, что берут на себя все хлопоты – оформление, гарантию и сервисное обслуживание. Об этом сообщил директор департамента продаж новых автомобилей Николай Иванов.

К слову, в Китае bZ3X появился еще весной прошлого года. Там его оценили от 100 800 юаней, что соответствует примерно 1,3 млн рублей.

Toyota bZ3X
Toyota bZ3X

Ранее «За рулем» рассказал, сколько стоит привезенный в Россию кроссовер Chevrolet.

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Источник:  Российская газета
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