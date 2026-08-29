5,5 тонн полной свободы: почему кемпер Graneo — это дом, а не просто фургон

Кемпер Dethleffs Graneo на базе Mercedes Sprinter удивил простором и автономностью

На выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе компания Dethleffs представила новинку – автодом Graneo, построенный на шасси Mercedes Sprinter.

Кемпер Dethleffs Graneo

Эта модель создана не просто для передвижения, а для настоящей жизни в дороге, причем в любое время года. Главный акцент сделан на пространстве: в задней части расположилась огромная U-образная диванная зона с панорамными окнами, которая легко трансформируется в дополнительную спальню. При желании можно установить два складных кресла с ремнями – и автодом будет готов принять компанию из нескольких поколений.

Спальная ниша получилась светлой и уютной: две раздельные кровати с премиальными матрасами, люк и боковые окна обеспечивают свежий воздух и естественное освещение, а выдвижная ступенька упрощает подъем.

Кухня здесь – полноценный центр для готовки: вместительная столешница из искусственного камня, газовая панель с тремя конфорками, большой холодильник на 153 литра, а опционально доступна полноразмерная плита с духовкой и грилем. Продуманы даже вытяжка со скрытым отсеком и рейлинги для аксессуаров.

Ванная комната удивляет трансформацией: две отдельные зоны – душевая и умывальник с туалетом – при закрытой двери в коридор объединяются в просторное помещение на всю ширину машины. Здесь есть зеркало в полный рост, полки и крючки для мелочей. Атмосферу дополняет система мягкого непрямого освещения Light Moments с регулировкой яркости, что редко встречается в этом классе.

Для длительных поездок без подключений к инфраструктуре предусмотрены баки для чистой и сточной воды на 232 и 222 литра соответственно, мощная литиевая батарея до 650 А·ч и опциональная солнечная панель на 220 Вт.

Зимой не замерзнуть поможет подогреваемый двойной пол, морозостойкие материалы и эффективный нагреватель воды.

Габариты походного «домика» – почти 8 метров в длину, полная масса до 5,5 тонны, цена стартует от 169 999 евро.

Graneo рассчитан на четверых путешественников и выглядит как продуманный мобильный дом, готовый к любым маршрутам.

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