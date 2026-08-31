Доля китайских запчастей на рынке не так высока

Алексей Вишневецкий, еоммерческий директор компании «Авто-Евро», которая специализируется на оптовых поставках автокомпонентов для грузовых и легковых автомобилей, рассказал «За рулем» о реальной доле китайских запчастей на рынке.

По его словам, доля китайских запчастей на самом деле не так высока, как принято думать. К примеру, в ассортименте «Авто-Евро» она составляет порядка 20%, и это только проверенные бренды, ведь компания занимается импортом из всех возможных стран, включая как дружественные, так и недружественные.

Безусловно, в перспективах доля компонентов из Поднебесной, скорее всего, вырастет, так как это достаточно прибыльное направление.

– При этом стараемся предлагать рынку максимально качественный и востребованный ассортимент, который вызывает доверие у клиентов, – говорит Алексей Вишневецкий. – Многие поставщики везут товары из Китая, не обращая внимания на качество, порой торгуют подделками. Мы с этим боремся, даже если приходится жертвовать эффективностью, – потому что подделки подрывают доверие клиентов. Мы стараемся работать только с качественным продуктом.