Бренд Года «За рулем»: голосуем за финалистов

Сегодня, в День знаний, стартует голосование за финалистов премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем». Оставьте свой голос, чтобы выбрать лучшие бренды автокомпонентов, автоэлектроники и ГСМ.

Оставьте свой голос, чтобы выбрать лучшие бренды автомокмпонентов, автоэлектроники и ГСМ!

По итогам голосования за длинные списки, которые представил наш аналитический партнер – компания РОМИР, читатели и подписчики «За рулем» выбрали 120 претендентов на победу – по 10 в каждой из 12 номинаций.

А сегодня, 1 сентября, открылся суперфинал премии БГЗР. До 1 ноября вы можете отдать свой голос за лучшую марку России в номинациях: «АЗС», «АКБ», «Моторные масла», «Антифризы», «Автомобильные лампы», «Автомобильные фильтры», «Автохимия», «Тормозные колодки», «Автоэлектроника», «Подшипники», «Шины», «Щетки стеклоочистителя».

Проголосовать можно по этой ссылке на сайте РОМИР