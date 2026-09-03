Каким АКБ можно доверять?
Наступила осень, а значит вновь встает вопрос, какой аккумулятор обеспечит уверенный запуск ДВС в холодное время года.
Читатели и подписчики «За рулем» выбрали 10 достойных брендов аккумуляторных батарей, а сейчас именно вы можете назвать лучшего производителя!
Для этого голосуйте по ссылке в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и определяйте чемпионов.
Голосование в номинации АКБ и еще в 11 категориях будет открыто до 1 ноября.
Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!
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