Каким АКБ можно доверять?

Наступила осень, а значит вновь встает вопрос, какой аккумулятор обеспечит уверенный запуск ДВС в холодное время года.

Читатели и подписчики «За рулем» выбрали 10 достойных брендов аккумуляторных батарей, а сейчас именно вы можете назвать лучшего производителя!

Для этого голосуйте по ссылке в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» и определяйте чемпионов.

Голосование в номинации АКБ и еще в 11 категориях будет открыто до 1 ноября.

Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!