Названы причины, почему Китай не спешит с локализацией в РФ

Поставщики комплектующих из КНР не видят смысла переноса мощностей в РФ

Китайские гиганты автомобильной индустрии пока не готовы всерьез инвестировать в производство комплектующих на территории России.

Как стало известно от участников отраслевого рынка, перспектива локализации заводов сопряжена для них с целым рядом непреодолимых препятствий.

Что тормозит локализацию

В числе главных стоп-факторов – тревога за сохранность капиталовложений и бюрократические барьеры на родине, где любой перевод активов за рубеж требует сложных согласований на госуровне.

Ситуация усугубляется тем, что некоторые китайские партнеры вполне комфортно чувствуют себя в роли поставщиков для отверточной сборки автомобилей под российскими брендами. Такая схема позволяет получать выгоду от компенсаций утильсбора, не ввязываясь в рискованные капитальные проекты.

Местные производители компонентов, напротив, выражают готовность вкладывать средства и налаживать кооперацию, но упираются в стену непонимания: иностранные коллеги не торопятся делиться чертежами и технологиями даже при условии выплаты роялти или создания совместных предприятий.

Руководители отечественных автозаводов подтверждают, что переговоры идут тяжело. Китайских инвесторов беспокоит отсутствие жестких гарантий выкупа активов в случае ухудшения внешнеполитической обстановки. По мнению топ-менеджеров, стимулировать партнеров могли бы усиление правовой защищенности и повышение эффективности вложений. Пока что лишь отдельные предприятия, такие как « Москвич», смогли получить одобрение властей КНР на создание совместных структур, но это скорее исключение.

Пора действовать

Аналитики и банкиры призывают ужесточить регулирование, предлагая ввести своего рода « санкции» для импортеров, которые ограничиваются мелкоузловой сборкой.

В стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года прямо указано, что отсутствие локализации и зависимость от иностранных технологий являются одними из главных рисков для отрасли.

Но без активного участия государства и четких правил игры привлечь крупных игроков из Поднебесной на российский рынок компонентов будет сложно. Тем временем, в базовом сценарии производство автокомпонентов в России в 2027 году должно увеличиться на 12%, до 673 млрд руб. с ожидаемых 601 млрд руб. в 2026 году.

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