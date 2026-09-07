Россияне смогут ездить через границу в Китай на личных машинах

Никитин: Минтранс согласовывает с КНР проект о проезде личных авто через границу

Министерство транспорта РФ ведет работу над проектом двустороннего соглашения с Китаем, касающегося возможности пересечения государственной границы физическими лицами на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми человек. Об этом 6 сентября рассказал глава ведомства Андрей Никитин в ходе Восточного экономического форума.

«Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска», – заявил он.

По его словам, речь идет о пунктах пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». Никитин подчеркнул, что технических проблем для организации таких переходов нет. В настоящее время, как отметил министр, стороны обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период взаимного признания прав для российских водителей в Китае и китайских водителей в России.

Об особенностях китайских автомобилей «За рулем» уже рассказывал.

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