Россияне смогут ездить через границу в Китай на личных машинах
Министерство транспорта РФ ведет работу над проектом двустороннего соглашения с Китаем, касающегося возможности пересечения государственной границы физическими лицами на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми человек. Об этом 6 сентября рассказал глава ведомства Андрей Никитин в ходе Восточного экономического форума.
«Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска», – заявил он.
По его словам, речь идет о пунктах пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». Никитин подчеркнул, что технических проблем для организации таких переходов нет. В настоящее время, как отметил министр, стороны обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период взаимного признания прав для российских водителей в Китае и китайских водителей в России.
Об особенностях китайских автомобилей «За рулем» уже рассказывал.
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