Идеальный автодом Neo Liner – но только для тех, кто не любит засиживаться допоздна

Компактный автодом Neo Liner 6.6 H представили на выставке Caravan Salon 2026

На выставке Caravan Salon 2026 в Дюссельдорфе немецкий бренд Frankia представил потенциальный хит для путешествий вдвоем – компактный интегральный автодом Neo Liner 6.6 H.

Построенный на шасси Mercedes-Benz Sprinter, этот дом на колесах длиной менее 7 метров обещает простор, который обычно недоступен в подобных габаритах. Главная фишка новинки – огромная Г-образная кухня в задней части и уникальная спальная зона.

В отличие от стандартных решений, в Neo Liner 6.6 H нет стационарной кровати. Вместо этого над гостиной с диванами, расположенными друг напротив друга, установлена продольная электрокровать размером 2 на 2 метра. Она опускается одним нажатием кнопки, превращая салон в уютную спальню. Однако это же является и главным недостатком: когда кровать опущена, зона отдыха полностью исчезает. Поэтому производитель прямо говорит, что эта модель создана для пар с идентичным режимом сна, иначе вечера рискуют превратиться в поиск компромиссов.

Neo Liner 6.6 H

Кухня здесь действительно впечатляет: просторная рабочая поверхность, множество шкафчиков и прямой доступ к заднему "гаражу" высотой 1,2 метра, куда поместятся велосипеды. Рядом расположился компактный, но функциональный санузел. Инженеры также предусмотрели сквозной отсек в полу для хранения мелочей.

Базовая цена новинки составляет 124 900 евро (12,5 млн рублей). В стандарте автодом получает дизельное отопление, камеру заднего вида и полную массу 3,5 тонны, что делает его доступным для управления с обычными правами.

Этот автомобиль – идеальный выбор для семейных пар, но только если вы привыкли ложиться в одно время. Иначе лучше присмотреться к другим вариантам.

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