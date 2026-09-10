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Какой антифриз защитит мотор лучше всего?

Продолжается финальное голосование в рамках Премии Бренд года «За рулем»

Штатная терморегуляция двигателя и надежная защита его системы охлаждения от коррозии – базовые условия долгой жизни силового агрегата. И ключевым звеном здесь является качественный антифриз.

Именно поэтому мы попросили наших читателей и подписчиков назвать достойные бренды охлаждающих жидкостей. В рамках премии Бренд года «За рулем»  вы выбрали ТОП-10 антифризов, теперь мы предлагаем вам выбрать чемпиона.

Какой антифриз защитит мотор лучше всего?

Для этого голосуйте по этой ссылке до 1 ноября за топовые антифризы.

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