Какой антифриз защитит мотор лучше всего?

Продолжается финальное голосование в рамках Премии Бренд года «За рулем»

Штатная терморегуляция двигателя и надежная защита его системы охлаждения от коррозии – базовые условия долгой жизни силового агрегата. И ключевым звеном здесь является качественный антифриз.

Именно поэтому мы попросили наших читателей и подписчиков назвать достойные бренды охлаждающих жидкостей. В рамках премии Бренд года «За рулем» вы выбрали ТОП-10 антифризов, теперь мы предлагаем вам выбрать чемпиона.

Для этого голосуйте по этой ссылке до 1 ноября за топовые антифризы.







