Светофоры против лихачей — красный свет станет наказанием за скорость

Города тестируют «покой на красный»: соблюдаешь скорость — едешь без остановок

Борьба с превышением скорости порой не требует камер и штрафов. Некоторые города США экспериментируют с настройкой светофоров так, чтобы дисциплинированные водители попадали в «зеленую волну», а лихачи чаще останавливались на красный.

Новая стратегия получила название «покой на красный» (rest in red).

Вместо бесконечной череды зеленых сигналов, провоцирующих ускорение, красный свет становится исходным состоянием светофора на оживленной дороге. Цикл запускается только при приближении машин. Тот, кто едет с разрешенной скоростью, получает зеленый точно в нужный момент. Тот, кто спешит, подъезжает к перекрестку, когда там все еще горит красный, и вынужден тормозить.

«Если вы сейчас приедете в Альбукерке и проедете по этому участку, то быстро поймете: превышаешь скорость – придется остановиться», – говорит Дженнифер Тернер, директор по муниципальному развитию города, где испытывается подход.

Скептики опасаются, что водители начнут чаще проезжать на красный. Однако результаты экспериментов обнадеживают. В Портленде средняя скорость снизилась с 39 до 30 миль в час (с 63 до 48 км/ч), что соответствует ограничению. В Северной Каролине при круглосуточном режиме число ДТП упало на 43%. Лучше всего стратегия работает на дорогах с интенсивным дневным трафиком и пустующими ночами.

Похожие тесты проводились в Лонг-Бич и Боулдере. В Калифорнии с 2012 года кратко использовались предупреждающие знаки для нарушителей, а власти Лос-Анджелеса применяли «покой на красный» вплоть до 2017 года.

Похоже, что иногда лучший способ заставить водителя сбросить газ – это не запрет, а непрерывный ритм зеленых огней, который достается только тем, кто не спешит.

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