Автомобильные фильтры — почему это важно?

Все очевидно. Именно они помогают защитить двигатель от износа, топливную систему от загрязнений, а здоровье водителя – от аллергенов, пыли, грязи и вредных примесей.

Поэтому грамотный выбор автомобильного фильтра – важнейшая задача, с которой поможет справиться премия потребительского доверия Бренд Года «За рулем».

Наши читатели и подписчики в первом туре Бренд Года «За рулем» выбрали 10 финалистов, теперь осталось определить чемпионов.



Для этого голосуйте по ссылке за лучшие, по вашему мнению, бренды.

Там же вы сможете повлиять на судьбу еще 110 торговых марок, участвующих в премии в остальных 11 номинациях.



Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!



