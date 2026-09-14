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БРЕНД ГОДА
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Автомобильные фильтры — почему это важно?

Все очевидно. Именно они помогают защитить двигатель от износа, топливную систему от загрязнений, а здоровье водителя – от аллергенов, пыли, грязи и вредных примесей.

Поэтому грамотный выбор автомобильного фильтра – важнейшая задача, с которой поможет справиться премия потребительского доверия Бренд Года «За рулем».

Наши читатели и подписчики в первом туре Бренд Года «За рулем»  выбрали 10 финалистов, теперь осталось определить чемпионов.

Для этого голосуйте по ссылке за лучшие, по вашему мнению, бренды.

Автомобильные фильтры — почему это важно?

Там же вы сможете повлиять на судьбу еще 110 торговых марок, участвующих в премии в остальных 11 номинациях.

Голосование продлится до 1 ноября. Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

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